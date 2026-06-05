Orta Doğu’da belirsizlik sürerken, petrol fiyatı geçen ayki %-17’lik düşüşün ardından bu hafta %4,2 prime ilerliyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen “ABD petrol ihracatındaki artış, Çin’in ithalatındaki düşüş, stratejik rezervler, boru hattı hacimlerindeki yükseliş ve pahalı fiyat sebebiyle talep düşüşü büyük kıtlığı engelledi. Gerçek sınav, bu tamponların mevcut aksaklığı ne kadar telafi edebileceği olacaktır” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatları, mayıs ayında %-17 seviyesinde gerçekleşen büyük düşüşün ardından, haziranın ilk haftasını primle tamamlamaya hazırlanıyor. Geçen haftayı 91,90 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta en yüksek 99 doları test etti. Ardından fiyatlar yeniden aşağı yöneldi. Bugün sabah saatlerinde Brent fiyatında 95,75 dolara yakın denge arayışı devam ederken, haftalık yükseliş de %4,2 seviyesinde gerçekleşiyor.

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ORTA DOĞU’DA SON GELİŞMELER

Piyasada dikkatler Orta Doğu’ya çevrilirken bölgeden gelen son haberlere bakıldığında, Hizbullah’ın İsrail ile ateşkesi reddetmesi tansiyonu yüksek tutuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ise “İran'la savaşa dönme konusunda isteksiz olduğu” yönündeki haberler iyimserliği destekliyor ve petrolde daha fazla yükselişi engelliyor. Ancak henüz bir anlaşmaya varılamaması ise petrolde daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

AKSAKLIK MI, KRİZ Mİ?

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, kâğıt üzerinde şüphesiz şimdiye kadar görülen en büyük petrol piyasası aksaklığının yaşandığını belirtere, “Hürmüz Boğazı'ndan geçen akışın fiili kaybı, önceki arz şoklarını çok aşan miktarda ham petrol, rafine ürün ve LNG'yi etkiledi. Yine de en büyük kriz gibi hissettirmiyor. Uçaklar hâlâ uçuyor, kamyonlar hareket ediyor ve doğalgaz yaygın bir kısıtlama olmaksızın son kullanıcılara ulaşmaya devam ediyor” dedi.

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5 KRİTİK TAMPON

Petrol piyasasındaki şokun büyük bir kısmını absorbe eden 5 kritik unsura dikkat çeken Hansen, “ABD ham petrol ve yakıt ihracatındaki artış, Çin’in ithalatındaki keskin düşüş, stratejik petrol rezervlerinden koordineli salınımlar, Hürmüz'ü bypass eden boru hattı ihracatındaki artış ve daha yüksek fiyatların tetiklediği bir miktar talep düşüşü, topluca büyük bir fiziksel kıtlığın gelişmesini engelledi” dedi.

GERÇEK SINAV BAŞLIYOR MU?

Hansen, yaşananların büyük aksaklık olduğunu ancak henüz “en büyük kriz” aşamasına geçmediğini de ifade ederek “İki durum arasındaki fark, şimdiye kadar acil tedarik önlemleri, stok azaltımları ve daha zayıf talep sayesinde kapatıldı. Gerçek sınav bu tamponların, çözülememiş mevcut aksaklığı ne kadar süreyle telafi edebileceği olacaktır” uyarısında bulundu.



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