Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in acılı annesi, oğlunun en büyük hayalini açıkladı. Anne Yeşil “Büyüyünce pilot olmayı düşünüyordu, en büyük hayali Galatasaray Lisesi'nde okumaktı” dedi.

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Adnan Göktürk Yeşil, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi. UltrAslan Düziçi Taraftar Grubu, Galatasaray tutkunu Adnan’ın mezarı başında dualar etti, Yeşil ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

Kahramanmaraştaki saldırıda ölen Adnan Göktürk Yeşil'in en büyük hayali ortaya çıktı! Kağıda yazmış

SON İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİ

Yeşil ailesinin evine giderek anne Sonay Yeşil ve baba Abdullah Cevdet Yeşil ile bir araya gelen grup, Adnan Göktürk Yeşil'in isminin yazılı olduğu formayı aileye hediye etti.

Kahramanmaraştaki saldırıda ölen Adnan Göktürk Yeşil’in en büyük hayali ortaya çıktı! Kağıda yazmış

HAYALİ PİLOT OLMAKMIŞ

Evladını kaybeden acılı anne Sonay Yeşil, oğlunun en büyük hayalinin pilot olmak olduğunu söyledi. Anne Yeşil “Küçük bir kağıda Galatasaray Lisesi ya da Kabataş Lisesi yazıyor, fotoğrafını da hemen üstüne koyuyordu. 'Oğlum, bunu niye yazıyorsun' dedim. 'Anne, ders çalışırken bana motive oluyor.' Yani o kadar ki Galatasaray'ı seviyordu. Büyüyünce pilot olmayı düşünüyordu, savaş pilotu” dedi.

Kahramanmaraştaki saldırıda ölen Adnan Göktürk Yeşil’in en büyük hayali ortaya çıktı! Kağıda yazmış

İSMİ GALATASARAY LOCASINA VERİLDİ

Adnan’ın isminin Galatasaray Kulübü'nde bir locaya verilmesinden memnun olduğunu ifade eden acılı anne “Locaya ismini verdiler, ben anne olarak sevindim. O, Galatasaray'a bu kadar aşıktı. Şu anda görüyordur ve çok mutlu oluyordur. Anne ‘Beş yıldızlı forma çıktı' demişti, onu alacaktık. 'Oğlum, sen beğen, alırız' dedim. Ama almak nasip olmadı" dedi.

Kahramanmaraştaki saldırıda ölen Adnan Göktürk Yeşil’in en büyük hayali ortaya çıktı! Kağıda yazmış

BİR EVİN TEK ÇOCUĞUYDU

Adnan’ın acılı babası Abdullah Cevdet Yeşil ise tek çocuklarının Adnan olduğunu belirterek “İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. Bu okulu çok istiyordu, kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu” demişti.

11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil

