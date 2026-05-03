Heidenheim forması giyen Eren Dinkçi’nin lösemi tedavisi gören kız arkadaşı Cinja için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına Bayern Münih de destek verdi; DKMS iş birliğiyle büyüyen organizasyon, maç günü etkinlikleri ve bağış çağrılarıyla binlerce yeni donöre ulaşmayı hedefliyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi tedavisi gören kız arkadaşı Cinja için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına Bayern Münih de dahil oldu.

Geçtiğimiz ay konulan teşhisin kamuoyuna duyurulmasının ardından Heidenheim kulübü, Almanya merkezli uluslararası kök hücre bağışı organizasyonu DKMS ile resmi bir iş birliği yaparak bağış kampanyası başlattı. Organizasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, kampanyanın ilk gününde 688 kişi bağışçı havuzuna kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz haftaki karşılaşma öncesinde saha kenarında dua ederken gözyaşlarına hakim olamayan Eren Dinkçi, mücadelede attığı golü kız arkadaşına armağan etmişti. Eren Dinkçi ve kız arkadaşı Cinja yaptıkları ortak açıklamada, başlatılan bu organizasyonun kök hücre nakli bekleyen diğer hastalara da fayda sağlamasını umduklarını ifade ettiler.

Heidenheim forması giyen milli futbolcu Eren Dinkçi

BAYERN MUNIH'TEN DE DESTEK GELDİ

Sürece bir destek de Bayern Münih'ten geldi. Heidenheim ile Bayern Münih arasında oynanacak lig karşılaşması öncesinde Bavyera ekibi, kampanyaya aktif katılım sağlayacağını duyurdu. Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayat kurtarabiliyorsanız, tereddüt etmemelisiniz" diyerek spor kamuoyunu bağışçı olmaya davet etti. Takımın oyuncularından Joshua Kimmich ise DKMS'nin standart test prosedürüne atıfta bulunarak "Ağzını aç, çubuğu al, bağışçı ol" ifadeleriyle kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Eren Dinkçi gözyaşlarına hakim olamadı

"MAÇ GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE DAHİL EDİLDİ"

Maç günü etkinlikleri kapsamında, Allianz Arena stadyumu çevresinde özel DKMS kayıt noktaları oluşturuldu. Stadyuma gelen taraftarlar bu noktalarda doku tiplemesi için örnek vererek kayıt işlemlerini tamamlarken, maça katılamayan sporseverler için kurumun internet sitesi üzerinden ücretsiz test kiti siparişi imkanı sağlandı. Ayrıca, her iki takım oyuncularının karşılaşmada giyeceği formaların maçın ardından açık artırma usulüyle satılacağı ve elde edilecek tüm gelirin DKMS'nin lösemiyle mücadele fonuna aktarılacağı açıklandı. Tıbbi yetkililer, doku uyumu bulma ihtimalinin düşüklüğü sebebiyle uluslararası veri tabanına kayıtlı kişi sayısının artmasının lösemi hastaları için hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası