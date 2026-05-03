Kenan Karaman attı, Schalke Bundesliga biletini aldı! Dzeko'dan kritik katkı
Milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın attığı golle Schalke 04, Fortuna Düsseldorf'u 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükseldi.
- Kenan Karaman'ın 15. dakikada attığı golle Schalke maçı kazandı.
- Kenan Karaman bu sezon 14. golünü kaydetti.
- Edin Dzeko, devre arasında transfer olduğu Schalke'de 6 gol ve 3 asist ile takıma katkı sağladı.
- Schalke 04, üç sezon aradan sonra Bundesliga'ya döndü.
Bundesliga 2'nin 32. haftasında Edin Dzeko ve milli oyuncu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.
KENAN'DAN BUNDESLIGA BİLETİ
Veltins-Arena'da oynanan müsabakada Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Schalke, bitime 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu.
DZEKO'DAN 9, KENAN'DAN 14 GOL KATKISI
Bu sezon Schalke 04'te tüm kulvarlarda 32. maçına çıkan milli futbolcu Kenan Karaman, 14. golünü kaydetti. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Boşnak yıldız Edin Dzeko, devre arasında transfer olduğu Schalke 04'te 6 gol ve 3 asistle takımının Bundesliga'ya yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
3 YIL SONRA BUNDESLIGA'DA
Alman futbolunun köklü kulüplerinden Schalke 04, üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya döndü.