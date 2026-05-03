Milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın attığı golle Schalke 04, Fortuna Düsseldorf'u 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükseldi.

Bundesliga 2'nin 32. haftasında Edin Dzeko ve milli oyuncu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.

KENAN'DAN BUNDESLIGA BİLETİ

Veltins-Arena'da oynanan müsabakada Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Schalke, bitime 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu.

DZEKO'DAN 9, KENAN'DAN 14 GOL KATKISI

Bu sezon Schalke 04'te tüm kulvarlarda 32. maçına çıkan milli futbolcu Kenan Karaman, 14. golünü kaydetti. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Boşnak yıldız Edin Dzeko, devre arasında transfer olduğu Schalke 04'te 6 gol ve 3 asistle takımının Bundesliga'ya yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

3 YIL SONRA BUNDESLIGA'DA

Alman futbolunun köklü kulüplerinden Schalke 04, üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya döndü.

