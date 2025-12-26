Sermaye Piyasası Kurulu'ndan vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. SPK yöneticilerinin adı kullanılarak vatandaşlardan ve şirketlerden para isteyenlere itibar edilmemesi istendi.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) son dönemde artan telefon dolandırıcılığı girişimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Son günlerde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi ve çalışanlarının yakını olarak tanıtarak veya SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün, yöneticilerin ya da personelin adını kullanarak vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİRSİNİZ

SPK'dan yapılan açıklamada "Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler." denildi.

