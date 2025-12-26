Rap müziğin öne çıkan isimlerinden Blok3 lakaplı Hakan Aydın, yakın zamanda yaşadığı kayıp nedeniyle konserlerini ertelemek zorunda kaldı. Rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babaannesinin vefat ettiğini duyurarak hayranlarını üzdü. Bu kayıp sebebiyle Muğla’da planlanan konserini başka bir tarihe ertelediğini açıklayan Blok3, paylaşımına duygusal bir mesaj da ekledi.

Blok3, 2025 yılının en çok dinlenen rap sanatçıları arasında zirvede yer alıyor. Ancak son dönemde sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirmeyi planladığı konserlerini kısa bir süreliğine iptal etmek zorunda kalmıştı. Konserlerin iptali, hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden olmuştu.

GERİ DÖNMÜŞTÜ AMA…

Yaşadığı sağlık problemleri sonrası sosyal medyadan bir video paylaşarak konserlere geri dönme kararı aldığını duyuran Blok3, hayranlarını sevindirdi. Rapçi açıklamasında, “10 günlük tatilden vazgeçtim. Kalan konserlerimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak ailevi bir kayıp yaşaması nedeniyle Muğla konserini ertelemek durumunda kaldı.

BABAANNESİNİN VEFATINI DUYURDU

Babaannesinin vefat ettiğini belirten isim, paylaşımına "Muğla'daki konserimi cenaze sebebiyle başka bir tarihe erteliyorum. Mekanın cennet olsun babaannem" diye yazdı.

Blok3’ü yıkan ölüm! Acı haberi alınca konserini hemen iptal etti

Blok3’ün bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerinden hem destek hem de baş sağlığı mesajları geldi.

