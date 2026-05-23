Hafta sonu planlarını ve oğlunun düğününü “acil koduyla” iptal ederek Oval Ofis’te savaş zirvesi toplayan Başkan Trump’ın, Pentagon’a verdiği gizli talimatlar New York Times tarafından ortaya çıkarıldı. İran’ın enerji altyapısını hedef alan “Ukrayna modeli” geniş çaplı saldırı planlarından, yeraltı füze üslerinin tünellerini çökertip rampaları kullanılamaz hale getirme senaryolarına ve Mücteba Hamaney’e yönelik suikast tehditlerine kadar birçok seçenek masada.

Washington ve Tahran arasında haftalardır kırılgan bir şekilde yürütülen diplomatik müzakerelerin tamamen tıkanmasının ardından, İran'da savaş çanları yeniden çalmaya başladı. CBS ve The New York Times istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, Trump yönetimi İran’a yönelik durdurulan bombardıman kampanyasını çok daha yıkıcı bir dalgasıyla yeniden başlatmak için düğmeye bastı.

Hafta sonu planlarını ve oğlu Donald Trump Jr.’ın merakla beklenen düğününü "Amerika sevgisi ve hükümetle ilgili acil koşullar" gerekçesiyle iptal eden Başkan Trump, Washington’a acil dönüş yaptı.

Pentagon ve istihbarat camiası tüm tatil izinlerini kaldırarak en üst düzey alarma geçti

Tüm etkinlikler iptal edilmişti, Trump'ın İran planı deşifre oldu: 4 maddelik topyekum imha dalgası!

OVAL OFİS'TE SAVAŞ ZİRVESİ: TEK ATIŞLIK MERMİLER BİTMEDİ

The New York Times’ın haberine göre Cuma sabahı Oval Ofis, önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Başkan Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik askeri seçenekleri en ince ayrıntısına kadar gözden geçirdi.

Gelen bilgilere göre, her ne kadar Trump kameralar önünde "İran donanmasını batırdık, hava kuvvetlerini yok ettik" dese de, 5 haftalık savaş ve 6 haftalık ateşkesin ardından Tahran rejiminin taviz vermemesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki füzelerin %90'ını yeniden aktif hale getirmesi Pentagon'u çileden çıkardı. Trump’ın talepleri ise şöyle sıralandı:

1. ENERJİ SEKTÖRÜNE "UKRAYNA MODELİ" TOPYEKUM İMHA SALDIRISI

Trump'ın en ağır seçeneklerinden biri, 8 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girdiğinde askıya alınan hava saldırılarını kaldığı yerden devam ettirmek. Masadaki plan, İran'ın henüz dokunulmamış enerji santrallerini, petrol kuyularını, barajlarını ve su arıtma istasyonlarını haritadan silmeyi öngörmekte.

Trump’ın daha önce Truth Social üzerinden paylaştığı ve "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak" dediği stratejiye geri dönüleceği ileri sürülüyor.

Bakanlıkta çalışanlar her ne kadar sivil altyapıyı vurmanın bir "savaş suçu" teşkil edebileceği uyarısında bulunsa da, Hegseth yönetimindeki bakanlığın yalnızca Devrim Muhafızları ile bağlantılı enerji hatlarını "meşru hedef" olarak kodladığı öne sürüldü.

2. HÜRMÜZ BOĞAZI VE YERALTI FÜZE SIĞINAKLARININ KİLİTLENMESİ

ABD istihbaratının son gizli değerlendirmelerine göre İran, bölgedeki 33 yer altı füze üssünden 30'una yeniden erişim sağladı ve boğazı tamamen kontrolü altında tutuyor. Ağır mühimmat stoklarının (bunker buster) kritik derecede azaldığı itiraf edilen Pentagon, bu kez üsleri tamamen yok etmek yerine, giriş tünellerini taktik füzelerle çökerterek fırlatma rampalarını yeraltına hapsetmeyi amaçlıyor.

3. İSFAHAN'DAKİ URANYUM STOKUNA "SIĞINAK DELİCİ"BOMBALAR

Trump'ın daha önce komando timleriyle yeraltından çalmayı planladığı ancak sızıntı ve zehirlenme riski nedeniyle veto ettiği yüzde 60 saflıktaki 900 poundluk zenginleştirilmiş uranyum stoku yeniden ana hedef haline geldi. Komando baskını yerine, İsfahan'daki derin yeraltı nükleer tesislerinin en gelişmiş sığınak delici bombalarla (MOAB/GBU) vurularak malzemenin yeraltının yüzlerce metre altına kalıcı olarak gömülmesi planlanıyor.

4. YENİ DİNİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY'İN HEDEF ALINMASI

İsrail'in suikastıyla öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçen sert çizgideki oğlu Mücteba Hamaney, Trump tarafından açık hedef ilan edilmişti.

ABD basınına göre Trump’ın "Hafif bir bir lider, onun seçilmesinden memnun değilim" dediği yeni rejim unsurlarına ve Meclis Başkanı Kalibaf’a yönelik "Nerede yaşadığını biliyoruz" tehditleri, yeni bir lider suikastı dalgasının an meselesi olduğuna işaret etmekte.

SİYASİ VE EKONOMİK RİSKLER ZİRVEDE

ABD genelinde benzin fiyatları şimdiden galon başına 5 doları aşmış durumda ve yeni bir bombardıman dalgasının küresel petrol piyasasını ateşe vermesinden korkuluyor. Anketlerde Trump'ın onay oranı %37’ye gerilerken, halkın %61'i İran operasyonlarını "büyük bir hata" olarak görüyor.

Buna rağmen, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Roger Wicker, Beyaz Saray’a tam destek vererek geri adım atılmaması için baskıyı artırdı:

"İran’ın rejimiyle bir anlaşma peşinde koşmak, zayıflık algısına neden olabilir. Amerika asla yarı yolda duramaz, başladığımız işi askeri olarak bitirmeliyiz!"

PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI TAHRAN'DA ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

Pentagon’da Anma Günü izinlerinin iptal edilmesi ve Başkan Trump’ın savaş kabinesini toplamak üzere Beyaz Saray’a dönmesiyle tırmanan krizin ardından, davaşın resmi arabulucusu olan Pakistan’ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir, Washington ile Tahran arasındaki tıkanıklığı aşmak ve masayı ayakta tutmak üzere acil koduyla İran’ın başkenti Tahran’a indi.

Pakistan’ın mekik diplomasisi ve iki başkent arasında gidip gelen son teklif savaşına dair öne çıkan hayati satırbaşları şöyle:

"BİR DÖNÜM NOKTASINDA DEĞİLİZ, AYRILIKLAR ÇOK DERİN"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in Tahran'daki kritik temaslarına ilişkin yaptığı ilk açıklamada iyimserlik rüzgarlarını söndürdü:

'Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir'in bu ziyareti, müzakerelerde 'bir dönüm noktasına' veya 'belirleyici bir uzlaşı durumuna' ulaştığımız anlamına gelmiyor. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ideolojik ve askeri anlaşmazlıklar son derece derin, köklü ve kapsamlıdır. Son günlerde Katar da dahil olmak üzere hem bölgesel hem de küresel ölçekte birçok ülke bu savaşın sona ermesi için çaba harcıyor ancak Pakistan resmi arabulucu olmaya devam etmektedir. Ne var ki, Washington tarafı masaya hâlâ kabul edilemez, aşırı talepler getirmektedir." açıklamasını yaptı.

BAKAN RUBİO: ZOR BİR GRUPLA UĞRAŞIYORUZ, BAŞKANIN B PLANI HAZIR

İsveç’teki NATO toplantısının hemen ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise müzakerelerde bazı küçük ilerlemeler kaydedildiğini ancak Washington'ın henüz bir barış noktasından çok uzak olduğunu belirtti:

"Açık konuşmak gerekirse çok zor ve inatçı bir grupla uğraşıyoruz. Biz hâlâ o nihai barış noktasında değiliz ve bu durum hiç değişmeyebilir de... Başkan Trump'ın önceliği her zaman müzakere yoluyla netice almaktır ancak kendisi, bir anlaşmanın hiçbir zaman mümkün olamayabileceği yönündeki endişesini de açıkça dile getirdi. Eğer diplomasi yolu tıkanırsa, başkanın elinde çok sert başka askeri seçeneklerin (B Planı) bulunduğu ve bunları devreye sokmaktan çekinmeyeceği konusunda herkes net olmalıdır."

