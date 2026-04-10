ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sürecinde dair ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Donald Trump’ın, Lübnan’ı da kapsayan anlaşmaya önce onay verdiği, ancak Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından tutum değiştirdiği öne sürüldü.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin kapsamına ilişkin tartışmalar devam ederken, Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

CBS News’e konuşan ve isimleri açıklanmayan iki kaynağa göre, ABD Başkanı Donald Trump başlangıçta Lübnan’ın da anlaşmaya dahil edilmesini kabul etti. Haberde, sürece aracılık eden aktörlerin de Lübnan’ın ateşkes kapsamında yer aldığını düşündüğü ve bu doğrultuda kamuoyuna açıklamalar yaptığı belirtildi. Özellikle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi isimlerin, Lübnan’ın anlaşmanın bir parçası olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

NETANYAHU SÜRECİ DEĞİŞTİRDİ

Geçici ateşkesin ilan edildiği gün bir Beyaz Saray yetkilisinin de İsrail’in anlaşma şartlarını kabul ettiğini ifade ettiği kaydedildi. Ancak aynı gün içerisinde Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından sürecin yön değiştirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Trump, bu görüşmenin ardından Lübnan konusundaki yaklaşımını değiştirdi ve yaptığı açıklamalarda ülkenin anlaşmaya dahil edilmediğini vurguladı. Trump, son değerlendirmesinde Lübnan’ın, Hizbullah nedeniyle ateşkes kapsamı dışında bırakıldığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan gerilim, karşılıklı saldırılarla tırmanmış ve bölgesel bir krize dönüşmüştü. 8 Nisan’da ateşkesin kabul edildiğini duyuran Trump, Hürmüz Boğazı’nın açık kalması şartıyla iki haftalık geçici uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.

İran tarafı da müzakerelerin Islamabad’da kısa süre içinde sonuçlandırılmasını hedeflediklerini duyururken, süreçte Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın arabuluculuk rolü üstlendiği belirtildi.

İsrail yönetimi ise ateşkesi desteklediğini açıklamasına rağmen Lübnan’ın anlaşmaya dahil olmadığını savunarak bölgedeki operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası