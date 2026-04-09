Netanyahu'nun ateşkesi sabote etmesinin sebebi ortaya çıktı! "Barış gelirse hapse girebilir"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasının yeniden başlayacağına dikkat çekerek, bölgesel bir ateşkesin Netanyahu’nun hapse gidiş sürecini hızlandırabileceğini savundu.
İsrail'de yargı sisteminin normale dönmesiyle Netanyahu’nun yolsuzluk davası yeniden gündemde. İran cephesinden gelen son açıklama ise dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Kapsamlı bir ateşkes, Netanyahu’nun hapse giriş biletini hızlandırabilir." dedi.
Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Netanyahu’nun yeniden yargılanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının pazar günü yeniden görüleceğine işaret eden Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
"AHMAKÇA BULUYORUZ"
"Lübnan dahil bölgede kapsamlı bir ateşkesin sağlanması, onun hapse girme sürecini hızlandırabilir. ABD, Netanyahu'nun diplomasiyi ortadan kaldırmasına izin vererek kendi ekonomisini çöküşe sürüklemek isterse, bu ABD’nin kendi tercihi olacaktır. Biz bunu ahmakça buluyoruz ancak bunun için de hazırız."
İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran ile yaşanan savaş nedeniyle haftalardır olağanüstü kısıtlamalar altında çalışan İsrail yargı sisteminin, geçici ateşkesin ardından yeniden normal işleyişine dönmesiyle birlikte, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yolsuzluk davası pazar günü yeniden görülecek.
İsrail'in son günlerde Lübnan'a yaptığı saldırıların şiddetini arttırdı. Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel de İsrail'in süregelen saldırılarının ülkenin istikrarını hedef aldığını ve iç karışıklık çıkarmayı amaçladığını belirtti.