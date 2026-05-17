Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar için Türkiye’ye dönüş iddiası gündeme geldi. Trendyol 1. Lig’in yeni ekibi Bursaspor’un, sezon sonunda Neftçi Bakü’den ayrılması beklenen Kamerunlu yıldızın transfer şartlarını araştırdığı öne sürüldü.

Beşiktaş’ta üç farklı dönemde görev yapan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar’ın, yeniden Türkiye’ye dönmeye hazırlandığı iddia edildi. TFF 2. Lig’de şampiyonluk yaşayarak Trendyol 1. Lig’e yükselen Bursaspor’un, tecrübeli futbolcuyu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Africa Foot’un paylaştığı bilgilere göre, önümüzdeki sezon 1. Lig’de iddialı bir kadro ile mücadele etmeyi planlayan yeşil-beyazlı yönetim, Aboubakar’ın transfer durumunu yakından takip ediyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Haberde, şu anda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü’de forma giyen 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bu sezon sonunda tamamlanacağı belirtildi. Oyuncunun mukavelesinde yer alan uzatma opsiyonunun ise kulübü tarafından kullanılmayacağı ifade edildi. Kariyerine Avrupa kıtasında devam etmek istediği kaydedilen Aboubakar’ın, Türkiye’den gelen bu ilgiyi makul bir seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü ile bu sezon toplam 18 resmi müsabakada görev alan tecrübeli santrfor, sahada kaldığı süre boyunca takımına 9 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

