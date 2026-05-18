Denizli'de bir adam, açtığı TikTok canlı yayınında eşine şiddet uyguladı. İzleyiciler bu duruma yorum yazarak tepki gösterirken, şahıs ise özür dilemek yerine kendisini eleştirenlere kızdı.

Sosyal medyanın olumsuz yönlerinin tartışıldığı şu günlerde, popüler platformlardan TikTok'ta bir rezalet daha yaşandı. Denizli'de yaşayan bir adam, TikTok üzerinden canlı yayın açtığı sırada eşi olduğu öğrenilen kadına şiddet uyguladı.

YAYIN AÇIP EŞİNİ DARBETTİ

Söz konusu görüntülerde ikili arasında mutfakta tartışma yaşandığı ve adamın genç kadını darbettiği anlar yer aldı. O anları canlı izleyenler yorumlarda adama tepki gösterirken, sosyal medya kullanıcıları şahıs hakkında harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

YORUM YAPANLARA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan kendisi hakkındaki yorumları gören adamın, utanmak ve özür dilemek yerine yorum yapanlara cevap vermesi şoke etti. "Niye bana sallıyorsunuz abi?" diyen şahıs, takipçilerine "Beni ilgilendirmez deyip geçin" şeklinde akıl verdi.

