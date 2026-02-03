Yunanistan’da FETÖ’ye yönelik yaklaşım köklü biçimde değişiyor. Darbe girişiminin ardından sığınma hakkı tanınan örgüt mensuplarının oturum izinleri birer birer iptal edilirken, Atina “ulusal güvenlik tehdidi” gerekçesini öne çıkardı.

Uzun yıllar "siyasi sığınmacı" kılıfıyla barındırılan FETÖ mensupları için Yunanistan’da artık tablo değişiyor. Oturum izinlerinin iptaliyle birlikte, Atina’nın terör örgütleriyle ilgili politikasında yeni bir döneme girildi.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin oturum izni uzatma talepleri reddedilmeye başlandı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı, süresi dolan izinler için yapılan başvurulara olumsuz cevap veriyor.

Kathimerini gazetesine göre, darbe girişimi sonrası siyasi sığınmacı statüsü verilen çok sayıda FETÖ mensubu, yenileme sürecinde "ulusal güvenlik ve kamu düzeni" gerekçesiyle ret kararıyla karşılaşıyor.

RAKAMLAR DİKKAT ÇEKTİ: 44 TÜRK VATANDAŞININ STATÜSÜ İPTAL EDİLDİ

Yunan makamlarının verilerine göre 2025 yılı içinde "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle iltica hakkı iptal edilen Türk vatandaşı sayısı 44’e ulaştı. Aynı sayı 2023’te 1, 2024’te ise 2 olarak kayıtlara geçmişti.

KABUL ORANI SERT DÜŞTÜ

Greekcitytimes’ın aktardığına göre Türkiye’den Yunanistan’a yapılan iltica başvurularının kabul oranında da keskin düşüş yaşandı. 2023’te Türk vatandaşlarının iltica başvurularının yüzde 60,9’u kabul edilirken, 2025’te bu oran yüzde 4,7’ye kadar geriledi.

Yunan basını, bu değişimi güvenlik politikalarında yapılan kapsamlı revizyona bağladı.

"ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT" GEREKÇESİ ÖNE ÇIKTI

Kathimerini’ye konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir FETÖ mensubu, yıllar önce aldığı sığınma statüsünün iptal edildiğini öğrendiğini anlattı. Yetkililer tarafından kendisine sunulan tek gerekçenin “ulusal güvenliğe tehdit” olduğu aktarıldı.

Dosyalarda yer alan gizli belgelerin içeriği hakkında bilgi verilmediği, itiraz süreçlerinin ise belirsiz olduğu ifade edildi.

FETÖ VE PKK DOSYALARI YENİDEN MASADA

Yunan basınına göre yetkililer, geçmişte FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle iltisaklı kişilere verilen iltica haklarını da yeniden incelemeye aldı. Atina yönetimi, önceki yıllarda verilen kararların güvenlik boyutunu yeniden değerlendiriyor.

