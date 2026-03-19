Kaydet

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu Huzur Mahallesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada büyük çapta maddi hasar oluştu. Rüstem B. idaresindeki 16 CAA 985 plakalı otomobil ile Muhammet D. yönetimindeki 80 ABJ 469 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışmasıyla savrulan araçlardan biri, yol kenarında bulunan prefabrik bir yapıya çarparak yapıyı adeta parçalara ayırdı. Kazaya karışan diğer otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, hem lüks araçlarda hem de çarpmaya maruz kalan prefabrik yapıda ciddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiğin aksamaması için güvenlik önlemleri alırken kazanın oluş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

