Aydınspor eski Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşine fırında pusu! Katil zanlısı kıskıvrak yakalandı
Aydınspor eski Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, Girne Mahallesi’nde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bir fırında gerçekleşen infaz sonrası olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.K, polis ekiplerince otoyol gişelerinde kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLER
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Özlüer kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.K'yi, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı.
Gözaltına alınan U.K, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
