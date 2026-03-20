Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul’da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu akşam saatlerinde zirve yaptı. Mezarlık ziyaretleri ve bayram hareketliliğiyle birlikte kent genelinde yoğunluk yüzde 71’e ulaştı.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde belirgin şekilde arttı. Sabah saatlerinde daha sakin seyreden ulaşım, günün ilerleyen saatlerinde bayram ziyaretleri ve yağışın etkisiyle yerini yoğunluğa bıraktı.

Kent genelinde özellikle mezarlık çevrelerinde trafik yükü artarken, vatandaşların kabir ziyaretleri nedeniyle birçok noktada araçlar yavaş ilerledi. Yağmurun da etkili olduğu şehirde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk dikkat çekti. Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray duraklarında kalabalıklar oluşurken, vatandaşlar istasyonlarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Şehrin ana arterlerinden D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında her iki yakada da trafik akışı yavaşladı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde çift yönlü yoğunluk gözlendi.

İBB trafik yoğunluk haritasında son durum

YÜZDE 71'İ BULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 74’e kadar çıkarken, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 69 seviyesinde kaydedildi.

