Meteoroloji’nin günler öncesinden yaptığı uyarılar gerçekleşti; bayram öncesi sıcaklıklar düşerken yurdun birçok noktasında sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Batıdan giriş yapan kar, Bursa’dan sonra İzmir’in yüksek kesimleri, Bolu Dağı ve Trakya’da da kendini gösterdi.

Meteoroloji "bayramda hava nasıl olacak" dorusunun cevabını günler öncesinde vermiş, yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini ve sağanağın etkili olacağını açıklamıştı. Bazı kentlerde ise düşen sıcaklıkla birlikte kar yağışı görüleceği ifade edilmişti. Beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde yurdun batısında başladı.

Dün akşam saatlerinde Bursa ve civarında başlayan kar yağışı, bugün diğer kentlerde de etkisini hissettirdi. İzmir'in yüksek kesimleri, Abant ve Gölcük, Manisa, Bolu Dağı ve Düzce gibi bölgelerde bayram ziyaretine gidenler ve tatilciler kar yağışı ile karşı karşıya kaldı.

İstanbul’un yanı başına kadar geldi! Yurdun batısı beyaza büründü

İSTANBUL'UN YANI BAŞINDA

Diğer yandan kar, İstanbul'un yanı başına kadar geldi. Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı.

Tekirdağ'da gece saatlerinde hafif başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunarak sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

