Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentin yayla bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı kısa sürede doğayı beyaza bürürken, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

İstanbul'un 250 kilometre uzaklığındaki Düzce'de bulunan Sinekli, Kardüz, Balıklı ve Odayeri yaylalarında lapa lapa yağan karla birlikte kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, bölgedeki ulaşımı da olumsuz etkiledi.

İstanbul'un 250 kilometre ötesine lapa lapa kar yağdı! 40 santimetreye ulaştı

UYARI YAPILDI

Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının önümüzdeki iki gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, özellikle yaylalara çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DON VE BUZLANMA RİSKİ

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğü bölgede, don ve buzlanma riskine karşı tedbir alınması gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan, yağan karla yaylalarda kartpostallık manzaralar oluşurken, beyaz örtü doğaseverlerin de ilgisini çekti. Ekiplerin, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede çalışmalarını devam ettiği öğrenildi.

