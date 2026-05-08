İstanbul'da Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova (37) ve Sayyora Ergashaliyeva'nın (32) öldürülüp parçalanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sona erdi. Cinayet sonrası cesedi parçalayıp çöp konteynerlerine atan iki şüphelinin, delilleri yok ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi lokantaya gidip yemek yedikleri ortaya çıktı.

Vahşi cinayete kurban giden Durdona ve Sayyora

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede katil zanlıları Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası almaları talep edildi. İddianameye göre, 23 Ocak günü cinayeti planlayan iki arkadaş, Ümraniye'deki eve girdiklerinde Sayyora Ergashaliyeva'yı karşılarında gördü.

Sabah'ta yer alan habere göre Gofurjon ve Sayyora arasında çıkan tartışma büyüdü ve genç kadın bıçaklanarak hayatını kaybetti. Ertesi gün cinayete kurban giden Sayyora'nın baş, kol ve ayakları olmak üzere 6 parçaya ayrılan cesedi çöp poşetlerine konularak çevredeki konteynerlere atılıp, gövde kısmı ise beze sarılı valize koyarak Fatih'teki çöp konteynerine bırakıldı.

KORKUNÇ CİNAYET SONRASI LOKANTAYA GİTMİŞLER

Cesetten kurtulan 2 şüphelinin lokantaya giderek yemek yedikleri tespit edildi. Sayyora'nın cesedinden kurtulan sanıklar Sayyora'nın cep telefonunu kullanıp Durdona'ya mesaj attı. Durdona da bunun üzerine çocuğunu da alarak Ümraniye'ye geldi. Dilshod, eve gelen Durdona'nın başına ütüyle vurdu, ardından ense ve bel kısmından 5 kez bıçaklayarak öldürdü. Sonra ceset parçalara ayrılarak valiz ve poşetlere konularak Şişli'de farklı noktalardaki çöp konteynerlerine atıldı. Talihsiz kadının ziynet eşyaları da iki şüpheli tarafından çalındı.

