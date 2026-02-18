Ordu'da uzaklaştırma kararına rağmen eşinin adresine giden Sefa Yılmaz, şikayet üzerine karakola çağrıldı. İfade vermek için karakola giden Yılmaz, bahçede beklerken bir polise saldırarak silahını aldı ve intihar etti. Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki eşinin adresine giden Sefa Yılmaz (37), eşinin cep telefonunu alarak uzaklaştı. Bunun üzerine kadın, tedbiri ihlal eden Sefa Yılmaz hakkında Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

POLİSE SALDIRIP SİLAHINI ALDI

İfade vermek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne gelen Yılmaz, bahçede beklediği sırada bir polise saldırarak belinden silahını aldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahı aldıktan sonra emniyetin bahçesinde kafasına sıkan Sefa Yılmaz, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sefa Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

