Ermenistan'ın başkenti Erivan'da kilisede gerçekleşen ayine katılan Başbakan Nikol Paşinyan'a suikast girişiminde bulunuldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın pazar ayini için gittiği Aziz Anna Kilisesi, bir anda savaş alanına döndü. Ayin sonrası kalabalığın arasından geçen Paşinyan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Koruma ordusu eşliğinde ilerleyen Başbakan’a bir kişi "Bana böyle bakma!" diye bağırarak fiziksel saldırı girişiminde bulundu.

KORUMALAR SALDIRGANI YERE SERDİ

Olay anında güvenlik güçleri, saldırgandan birkaç saniye daha hızlı davranarak Paşinyan’ı çember içine aldı.

Arkadan yumruk atmaya çalışan şahıs, korumalar tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Arbede sırasında Paşinyan’ın çevredekileri "Sakin olun" diyerek yatıştırmaya çalıştığı görülse de, güvenlik çemberi Başbakan'ı hızla kilise dışına çıkardı.

ERİVAN POLİSİ OPERASYON BAŞLATTI: 3 GÖZALTI

Ermenistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan şahısların "holiganlık" ve "bir devlet yetkilisinin siyasi faaliyetine müdahale etme" suçlamalarıyla Soruşturma Komitesi’ne sevk edildiği kaydedildi.

Paşinyan ise gazetecilerin sorusu üzerine, gözaltı talimatını kendisinin vermediğini, polisin yetkileri dahilinde hareket ettiğini söyledi.

