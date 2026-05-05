Trendyol Süper Lig'de 32 hafta geride kalırken henüz matematiksel olarak küme düşen takımlar netleşmedi. Ligin dibindeki Karagümrük, Gençlerbirliği'ni yenerek ligde kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Başkent ekibi, 28 puanla kalarak düşme hattına geriledi. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kayserispor puanını 27'ye, Antalyaspor ve Eyüpspor 29'a, Kasımpaşa 32'ye, Alanyaspor ise 34'e yükseltti.

Süper Lig’de son iki haftaya girildi ve 3 takım bir alt lige gidecek. Şu anda kesinleşen bir kulüp yok ama aday çok. 34 puanlı Alanyaspor altındaki takımlar can derdinde. İşte takımların son durumları:

KASIMPAŞA (32): ÜÇ PUAN YETECEK

Ligde 32 puanla 13. sırada ama son 2 maçta 1 puan alarak riski artırdı. Emre Belözoğlu’nun öğrencileri bu hafta alt sıradaki G.Birliği ile final sınavı verecek. Bir galibiyet ligde kalmasını garantileyecek.

Kalan maçları: G.Birliği (d), G.Saray

EYÜPSPOR (29): YÜKSELİŞE GEÇTİ

Düştü gözüyle bakılıyordu ama son 3 haftada 7 puan toplayarak kendisini küme düşme potasının üstüne attı. Bu hafta Rize’den puan alırsa rahatlayacak yoksa işi son maça kalırsa sıkıntı büyük.

Kalan maçları: Ç. Rize, F. Bahçe (d)

ANTALYASPOR (29): TEHLİKE BÜYÜK

Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, son 10 haftada sadece 1 kez kazanabildi, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Bu hafta Galatasaray’a karşı işi çok ama çok zor. Alttaki takımlar kazanırsa yandı!

Kalan maçları: G.Saray (d), Kocaeli

GENÇLERBİRLİĞİ (28): PAŞA'YI YENERSE...

Son olarak Volkan Demirel’e teslim edilen Gençlerbirliği son 12 haftada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Bu hafta evindeki maçta Kasımpaşa’yı yenip beklemeli yoksa son maçı büyük bir hüsranla bitebilir.

Kalan maçları: Kasımpaşa, Trabzon (d)

KAYSERİSPOR (27): DURUMU ÇOK ZOR

Her sezon neredeyse bu turumu yaşar hâle gelen Kayserispor’a kalan iki maçta galibiyetler bile yetmeyebilir. Muhtemel bir beraberlikte bile düşmesi kesinleşmeye aday takımlardan. İşi çok zor.

Kalan maçları: Alanya (d), Konyaspor

KARAGÜMRÜK (24): İMKÂNSIZA YAKIN

Son haftalardaki mücadelesi ve savaşçı kimliği takdir topluyor. Matematiksel olarak düşmedi ama artık kazanması bile kümede kalması anlamına gelmiyor. Çünkü önündeki 4 takımın da yenilmesi şart.

Kalan maçları: Kocaeli (d), Alanya

