Sarı kırmızılılar sahasında Antalyaspor’u yenerek taraftarının önünde 26. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Okan Buruk yönetiminde son üç sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın.

ASLAN 4 PUAN ÖNDE

Derbide Fenerbahçe’yi yendikten sonra en yakın rakibiyle arayı 7 puana çıkaran ve ikili averajı da eline geçiren Cimbom, geçtiğimiz hafta Samsun deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Lig yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde son iki haftaya giren Cimbom, bu akşam sahasında Antalyaspor’u yenerse 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

ANTALYASPOR ZORDA

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının 1 puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için İstanbul’dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda. Galatasaray’ın sahasında Antalyaspor’a mağlup olması, Fenerbahçe’nin de deplasmanda Konyaspor’u yenmesi hâlinde şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek. Ligin son haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’u Kadıköy’de ağırlayacak, Galatasaray ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ: GÜNAY CEZALI

Galatasaray’da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç’in kırmızı kart cezası bulunuyor. Millî kaleci Uğurcan Çakır’ın sarı kart cezası sebebiyle Samsunspor mücadelesinde forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, Antalyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak.

EREN VE SALLAİ: SINIRDA İKİ İSİM

Galatasaray’da savunma oyuncuları Eren Elmalı ile Roland Sallai, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, bu akşamki müsabakada da cezalandırılması durumunda son haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

