Muğla’da üniversite eğitimini 6,5 yılda tamamlayan Ahmet Dündoğan, mezuniyet sevincini sokakta lokma döktürerek kutladı. Kredi çekerek verdiği sözü yerine getiren genç mezun, esprili açıklamalarıyla da çevresindekileri gülümsetti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 4 yıllık bölümü 6,5 yılda bitiren Ahmet Dündoğan, mezuniyet sevincini Dalaman sokaklarında lokma döktürerek paylaştı.

Ailesi umudu kesmişti! 6,5 yıl sonra muradına eren genç lokma döktürdü

OKULU UZATMA BAHANESİ GÜLDÜRDÜ

Dündoğan'ın "başarı" tanımı ise dinleyenleri gülümsetti. Okulu uzatmasını bir strateji gibi anlatan Dündoğan, "Bir abim bana 'Üniversiteyi 4 yılda okursan 4 yılda bitirirsin, 5 yılda okursan 1 senede bitirmiş olursun' demişti. Ben de onun sözünü örnek aldım ve 4 yıllık okulu normal süresinin üzerine eklediği süreyi kastederek aslında 2 buçuk senede bitirmiş oldum" dedi.



Eğitim süreci uzadıkça ailesinin desteğinin yerini ümitsizliğe bıraktığını belirten Dündoğan, "Ailem ilk 5 sene çok destek oldu, sonra ümitleri kesildi ama bitirmek icap etti, ben de bitirdim" dedi.



Başka işlerle de uğraştığı için okulun uzadığını belirten genç mezun, verdiği sözü tutmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

4. sınıftayken "Uğur Abi" dediği lokmacı esnafıyla sözleşen Dündoğan, bir sonraki hedefini de şimdiden belirlediği söyleyerek, "Geç oldu ama güç olmadı. Bu lokmayı döktürmek için kredi çektim. Şimdi kredi borcum bitince, bir lokma da bankanın önünde döktürmeyi düşünüyorum" dedi.

