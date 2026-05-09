Trabzonspor'a derbinin başında sakatlık şoku
Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Dev karşılaşma öncesi iki ekip de önemli eksiklerle sahaya çıkarken, Trabzonspor’da kaleci Andre Onana’nın erken yaşadığı sakatlık maçın gidişatını etkileyen gelişmelerden biri oldu. Bordo-mavililerde Onana’nın yerine Ahmet Doğan Yıldırım oyuna dahil oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk etti ve maçın erken dakikalarında Trabzonspor'da kaleci Onana sakatlandı.
- Beşiktaş, dördüncü olarak ligi bitirmeyi garantiledi.
- Trabzonspor, ligi büyük ölçüde üçüncü sırada tamamlayacak.
- Maç Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başladı.
- Trabzonspor'da kaleci Andre Onana, maçın 7. dakikasında sakatlandı.
- Onana'nın yerine 7. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım oyuna dahil oldu.
Süper Lig'i dördüncü bitirmesi kesinleşen Beşiktaş, ligi büyük ölçüde üçüncü sırada tamamlayacak olan Trabzonspor ile dev maçta kozlarını paylaşıyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.
ONANA SAKATLANDI!
Maçın henüz 7. dakikası oynanırken Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı. Bordo-mavililerde kaleci Andre Onana, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Trabzonspor'da Andre Onana yerine 7. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım oyuna dahil oldu.
