Orta Doğu'daki savaş sonrası altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Gram altın 7 bin liranın, ons altın ise 5 bin doların altına gerilemiş durumda. Gram altın spot piyasada 6 bin 475 lira seviyesindeyken, Kapalıçarşı'da ise makas nedeniyle 400 lira fazlasına satılıyor. Peki altını kuyumcudan mı yoksa bankadan almak mı daha karlı?

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI Altın fiyatlarındaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar, elindeki nakit parayı altına yatırmak için harekete geçmiş durumda. Kapalıçarşı'da büyük bir yoğunluk yaşanırken, uzmanlardan kritik bir uyarı geldi.

TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız'ın konuğu olan Prof. Dr. Sefer Şener, önemli bir soruya cevap verdi. Ekonomist Şener'e, "Altını kuyumcudan mı bankadan mı almak daha mantıklı?" diye soruldu.

Şener'in açıklamaları şöyle: Bankadan alınan daha avantajlı. Burada bankalarımıza da iş düşüyor burada. Bu tür fiyat hareketlerinde makası çok açıyorlar. Onlar da bu fiyat aralığını biraz makul seviyelerde tutsa, vatandaşlarımız bizim söylediğimiz gibi bankalardan alım satım yapacak.



"EKONOMİYE FAYDASI YOK" Fiili olarak alıp bunu elde tutmanın ekonomiye bir faydası yok. Yastık altında kalıyor. Alıyorsunuz saklıyorsunuz. Ekonominin hiçbir işleyişine dahil etmiyorsunuz. Bizim alışkanlığımız böyle. Alıp saklamayı seviyoruz. Bu zamanla değişmeli, değişecektir.

"İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ALIP SATABİLİRSİNİZ" Dediğimiz gibi bankalardan almak çok daha kolay, çok daha mantıklı. İstediğiniz zaman alıp satabilirsiniz. 24 saat bankaların internet alt yapıları hazır. Gece 1'de olsa, 2'de de olsa alıp satabiliyorsunuz. Böyle de avantajları var. Küresel olarak bu işler bankalar üzerinden yapılıyor.

Şunu da unutmamak gerek. Böyle dalgalı dönemlerde yatırımcılar zarar edebilir. Bu dönemde biraz daha stabil kalmak, dikkatli hareket etmek çok daha yerinde.

GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA BEKLENTİSİ Aralık ayı itibarıyla ons altında herkesin öngörüsü 5.500-6 bin dolar aralığındaydı. Aynı şekilde gramda da 8 bin, 9 bin, 10 bin lira beklentileri vardı. Fakat bu işi biraz değiştirdi. Faiz indirimleri engellendiği için altın fiyatı düştü. Ancak yıl sonu öngörümüz değişmedi. Savaş biterse 2026'da biz yeniden 6 bin dolarlı seviyeleri test edebiliriz. Gram altında da 10 bin lira rakamları görülebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası