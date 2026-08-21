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Dünya

'Kısa ziyaret'e giden Cumhurbaşkanı sırra kadem basmıştı! 10 hafta sonra ülkesine döndü

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'Kısa ziyaret'e giden Cumhurbaşkanı sırra kadem basmıştı! 10 hafta sonra ülkesine döndü
Fotoğraf Başlığı Kısa ziyarete giden Cumhurbaşkanı sırra kadem basmıştı! 10 hafta sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 7 Haziran'da 'kısa özel Avrupa ziyareti' olarak açıklanan seyahatinin ardından '74 gün sonra' başkent Yaounde'ye döndü. 93 yaşındaki Biya'nın uzun süre ülke dışında kalması, sağlık durumu ve devlet yönetimine ilişkin tartışmalara neden olmuştu.

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Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 7 Haziran'da çıktığı ve “kısa özel Avrupa ziyareti” olarak duyurulan seyahatinin ardından 74 gün sonra ülkesine döndü.

Devlet televizyonu CRTV, Biya'yı taşıyan özel uçağın İsviçre'nin Cenevre kentinden hareket ederek yerel saatle 18.00 sularında Yaounde-Nsimalen Uluslararası Havalimanı'na inişini canlı yayınladı.

Havalimanından ayrılan Biya, kendisini karşılamak için gelenlere aracının penceresinden el sallayarak selam verdi. Cumhurbaşkanının konvoyu daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket etti.

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UZUN SÜRELİ SEYAHATİ TARTIŞILDI

Cumhurbaşkanlığından 7 Haziran'da yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Biya'nın kısa süreli bir ziyaret amacıyla Avrupa'ya özel bir seyahat gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Biya'nın açıklanan süreden çok daha uzun süre yurt dışında kalması ülkede tartışmalara yol açtı. Hükümet ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanının yurt dışında bulunduğu süre boyunca anayasal yetkilerini kullanmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

Muhalefet temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşları, Biya'nın sağlık durumu ve devlet yönetimine ilişkin daha fazla şeffaflık çağrısında bulunmuştu. Bu süreçte ülkenin anayasal işleyişine ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme gelmişti.

Kısa ziyarete giden Cumhurbaşkanı sırra kadem basmıştı! 10 hafta sonra ülkesine döndü
Başlık ResmiKısa ziyarete giden Cumhurbaşkanı sırra kadem basmıştı! 10 hafta sonra ülkesine döndü

44 YILDIR KAMERUN'U YÖNETİYOR

Paul Biya, Kamerun'un ilk Cumhurbaşkanı Ahmadou Ahidjo'nun istifasının ardından 6 Kasım 1982'de anayasal süreç kapsamında cumhurbaşkanlığı görevini devraldı.

1975-1982 yıllarında başbakanlık görevini yürüten Biya, 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011, 2018 ve 2025'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak görevini sürdürdü.

2008'de yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı için uygulanan dönem sınırlaması kaldırıldı. Bu değişiklik, Biya'nın yeniden aday olmasının önünü açtı.

Biya, Ekim 2025'te yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanarak görev süresini uzattı.

93 yaşındaki Paul Biya, dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı olmayı sürdürürken, 44 yıllık iktidarıyla Afrika'nın en uzun süre görev yapan liderleri arasında bulunuyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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