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Muhittin Böcek'in İmamoğlu iddialarında yeni gelişme: 15 milyonluk rüşveti ‘baz’ da doğruladı

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Muhittin Böcek'in İmamoğlu iddialarında yeni gelişme: 15 milyonluk rüşveti ‘baz’ da doğruladı

Daraltılmış rapora göre, İmamoğlu ve Böcek’in farklı tarihlerde aynı baz hücresinde bulunduğu ispatlandı. İki ismin buluşmaları dakika dakika rapora yansıtıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, “Tekrar aday olabilmem için Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon avro istedi, 5 milyonunu verdim” açıklamasına yönelik dikkat çeken teknik takip detayları ortaya çıktı.

Böcek’in 5 milyon avroluk bölümü Kapalıçarşı üzerinden gönderdiği yönündeki anlatımlarının ardından hazırlanan HTS ve daraltılmış baz analizleri dosyaya girdi.

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Raporda iki ismin belirli tarihlerde İstanbul’un farklı ilçelerinden hareket ettikten sonra aynı zaman aralıklarında aynı daraltılmış baz hücrelerinden sinyal verdiği ispatlandı. Bu kayıtların Böcek’in ifadelerinde anlattığı buluşmalarla örtüştüğü böylece tespit edilmiş oldu.

Muhittin Böcekin İmamoğlu iddialarında yeni gelişme: 15 milyonluk rüşveti ‘baz’ da doğruladı
Başlık ResmiMuhittin Böcekin İmamoğlu iddialarında yeni gelişme: 15 milyonluk rüşveti ‘baz’ da doğruladı

İLK BULUŞMA BEŞİKTAŞ’TA

Böcek, 15 milyon avroluk talebin ilk kez 30 Kasım 2023’te Beşiktaş’taki Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de konuşulduğunu öne sürmüştü. Dosyadaki baz analizine göre Böcek 30 Kasım günü saat 12.10 sıralarında Beşiktaş’a geldi.

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İmamoğlu’nun ise saat 14.55 civarında Sarıyer’den Beşiktaş’a geçtiği belirtildi. Raporda bu buluşmaya ilişkin olarak iki ismin söz konusu saat aralığında Renaissance İstanbul Polat Bosphorus çevresinde görüştüğü belirtildi. Dosyada dikkat çeken bir diğer tarih ise 17 Aralık 2023 oldu.

Muhittin Böcek'in İmamoğlu iddialarında yeni gelişme: 15 milyonluk rüşveti ‘baz’ da doğruladı
Başlık ResmiMuhittin Böcek'in İmamoğlu iddialarında yeni gelişme: 15 milyonluk rüşveti ‘baz’ da doğruladı

PLAZADA TESLİM ETMİŞ

Böcek’in ifadesinde 5 milyon avroluk ödeme kapsamında kendisine verilen zarfı İstanbul Şişli’deki yüksek katlı bir plazada teslim ettiğini öne sürdüğü aktarıldı. Soruşturma dosyasındaki teknik analizde Böcek’in saat 16.27 sıralarında Şişli’ye ulaştığı belirtildi. İmamoğlu’nun ise saat 12.10’dan itibaren Şişli’de bulunduğu kaydedildi.

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Raporda telefon sinyallerinin yalnızca geniş ilçe bilgisi vermediği ve iki ismin aynı daraltılmış baz istasyonlarında aynı zaman dilimlerinde bulunduğu da tespit edildi. Böcek’in ifadelerinde anlattığı 30 Kasım ve 17 Aralık 2023 tarihli buluşmaların teknik kayıtlarla örtüştüğü iddiası dosyanın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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