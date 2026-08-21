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Kocaeli'de itfaiye yangına müdahale ederken patlama oldu

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen bir patlama yaşandı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binada meydana gelen yangına müdahale sırasında yaşanan patlama korkuya sebep oldu.

Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katında yer alan evin mutfağından şimdilik tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi sonrasında bölgeye itfaiye ve polis birimleri gönderildi. Alevlere müdahale edildiği sırada dumanların yükseldiği pencerede doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi. Patlamanın yüzlerce metre öteden duyulduğu öne sürülürken, olayda yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının başlangıç nedeninin öğrenilmesi için inceleme başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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