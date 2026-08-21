Güvenlik uzmanları “Ankara, Netanyahu’nun kurduğu oyunu bozdu. ABD de İsrail’i ikaz etti. Trump ile Netanyahu’nun öncelikleri ciddi şekilde ayrışmaya başladı” yorumunu yaptı.

İsrail’in sınırımıza 55 kilometre mesafedeki terk edilmiş Ebu Zuhur Askerî Havaalanı’na saldırı düzenlemesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun küstah sözlerle Türkiye’yi hedef almasını uzmanlar gazetemize değerlendirdi.

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail ile Türkiye’nin doğrudan karşı karşıya gelmesinin, İsrail’in sonu olacağını belirterek “Bizim Tel Aviv’e inmemiz, oraları kontrol altına almamız ve İsrail’i haritadan silmemiz saatlerimizi alır; bunda hiçbir şüphe yok” dedi.

Uzmanlar, Netanyahu'nun küstahlığını değerlendirdi: Karşı karşıya gelmemiz Tel Aviv’in sonu olur

ABD’nin bu süreçte doğrudan İsrail yanlısı tek taraflı bir tutum sergilemediğini söyleyen Başbuğ “Netanyahu, Orta Doğu’da arzuladığı kaos ortamını ve bataklığı bir türlü oluşturamadı, bölgesel bir savaş çıkaramadı ve kurduğu tüm oyunlar bozuldu. Bunu bozan ülke ise Türkiye oldu” ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Netanyahu'nun küstahlığını değerlendirdi: Karşı karşıya gelmemiz Tel Aviv’in sonu olur

İsrail’in geri çekilmek yerine yeni bir yol denediğini vurgulayan Başbuğ “Türkiye bu konuda son derece tecrübelidir ve bu tür tuzaklara düşmeyecek kadar yetkin bir ülkedir” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, Netanyahu'nun küstahlığını değerlendirdi: Karşı karşıya gelmemiz Tel Aviv’in sonu olur

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Damla Taşkın da Türkiye’nin Suriye’de kalıcı aktöre dönüşmesinin İsrail’i rahatsız ettiğini belirtti. Netanyahu’nun güvenlik politikalarının ABD Başkanı Donald Trump’ın öncelikleriyle de her noktada örtüşmeyebileceğine dikkat çeken Taşkın “Terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda daha geniş bir Terörsüz Bölge perspektifinin başlangıcı olarak okunabilir” açıklamasını yaptı.

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