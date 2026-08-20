Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Kolombiya'da altın madeninde toprak kayması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino yönetim bölgesinde bulunan açık ocak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaydet
a- | +A

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda kişi öldü.

Narino Ulusal Afet Riski Yönetim Birimi (UNGRD) Direktörü Gabriel Ocana, basına yaptığı açıklamada, Narino'nun Policarpa kasabasına bağlı ücra bir bölge olan Puerto Rico köyünde açık ocak altın madeninde toprak kayması olduğunu ifade etti.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ocana, ağır iş makinelerinin desteğiyle gece boyunca aralıksız çalışma yürüttüklerini belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını dile getiren Ocana, 13 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Ocana, yaralıların tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere sevk edildiğini aktardı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
15 GÜNLÜK ‘KUYTUL’ İŞKENCESİ!
15 GÜNLÜK ‘KUYTUL’ İŞKENCESİ!
Şantaj, darp, senet… Kaçırılan iş adamı anlattı
İMAMOĞLU SUS PUS KALDI!
İMAMOĞLU SUS PUS KALDI!
Mahkemeye damga vuran 8 milyonluk rüşvet itirafı
FİYAT VERDİ!
FİYAT VERDİ!
İslam Memiş'ten gram altın için yıl sonu tahmini
‘AFRİKA-BAFRA’ ALARMI!
‘AFRİKA-BAFRA’ ALARMI!
Kavurucu sıcağın altın saatleri açıklandı
EYLEM PLANI HAZIRLANACAK!
EYLEM PLANI HAZIRLANACAK!
Büyük kentte plastik kirliliğine karşı düğmeye basıldı
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
'TAKIM ARKADAŞIMA SÖYLEDİM'
'TAKIM ARKADAŞIMA SÖYLEDİM'
Süper Lig’in eski yıldızından Okan Buruk itirafı
55 SAATTE 117 DEPREM
55 SAATTE 117 DEPREM
Kandilli İstanbul'daki hareketliliğin sebebini açıkladı
ARDA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
ARDA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı açıklandı
"PAZARLIK DEĞİL DEVLET PROJESİ"
AK Parti'den teşkilatlara "Terörsüz Türkiye" rehberi
YENİ 10 NUMARA, İSTANBUL'DA
YENİ 10 NUMARA, İSTANBUL'DA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
NAMAZDA SELFIE!
NAMAZDA SELFIE!
2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündemde
ÜZÜM BAĞINDA KORKUNÇ SON
ÜZÜM BAĞINDA KORKUNÇ SON
Kayıp fenomenin cesedi yanmış halde bulundu
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek
Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek
Kaydet
Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, son tarih hangi gün? Grup maçları ve kura çekimine geri sayım başladı
Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, son tarih hangi gün?
Kaydet
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderdi
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderdi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.