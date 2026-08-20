Kolombiya'da altın madeninde toprak kayması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino yönetim bölgesinde bulunan açık ocak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda kişi öldü.

Narino Ulusal Afet Riski Yönetim Birimi (UNGRD) Direktörü Gabriel Ocana, basına yaptığı açıklamada, Narino'nun Policarpa kasabasına bağlı ücra bir bölge olan Puerto Rico köyünde açık ocak altın madeninde toprak kayması olduğunu ifade etti.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ocana, ağır iş makinelerinin desteğiyle gece boyunca aralıksız çalışma yürüttüklerini belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını dile getiren Ocana, 13 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Ocana, yaralıların tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere sevk edildiğini aktardı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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