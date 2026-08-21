Sıcaklık buharlaşmayı getirdi, nehirde adacıklar oluştu
Edirne'de hava sıcaklıklarının artması sonucu Tunca Nehri'nde debi azaldı. Nehirde yer yer kum adacıkları oluştu.
Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı buharlaşma ile kaynağının bulunduğu Bulgaristan'da enerji üretimi amacıyla nehir üzerindeki barajlarda su tutulması, Tunca'nın debisini düşürdü.
SANİYEDE 4 METREKÜP GERİLEME VAR
Haziran ayı başında saniyede 20 metreküp olarak ölçülen nehrin debisi, son ölçümlerde saniyede 4 metreküpe geriledi.
Yaz başından bu yana debisi beşte bire düşen nehirde, suyun çekildiği bazı bölgelerde kum adacıkları ortaya çıktı.
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