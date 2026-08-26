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Spor

Trabzonspor, Macaristan'da tur peşinde: Ferencvaros karşısında 4 eksik var

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Trabzonspor, Macaristan'da tur peşinde: Ferencvaros karşısında 4 eksik var

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros ile Trabzonspor arasındaki müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

Trabzons'daki ik karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Başakşehir karşısında attığı 2 golle takımına 3 puan getirdi.
Başlık ResmiTrabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Başakşehir karşısında attığı 2 golle takımına 3 puan getirdi.

ESKİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Tim Jabol-Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov ile kırmızı kar cezalısı Chibuike Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Deniz Draguş, Batista Mendy, John Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.

Bordo-mavili taraftarlar, UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de tribünde yer alamayacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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