Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sözleri: Her zamanki gibi konsantre olacağız

Beşiktaş’ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 100'üncü maça çıkmanın çok değerli olduğunu belirterek, böyle anlamlı bir müsabakada farklı galibiyet almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, 5 Eylül'de oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 3'üncü haftasında konuk ettiği Çorum FK’yi 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"100 MAÇ GURUR VERİCİ"

Beşiktaş formasıyla 100'ünvü maçına çıkmasıyla ilgili hislerini paylaşan Yılmaz, "Bu çok değerli. Böyle bir kulüpte bu kadar fazla maça çıkmak gerçekten çok gurur verici. Aynı zamanda 100'üncü maçımda bu kadar farklı bir galibiyetle ayrılmak da çok güzel. O yüzden çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Orkun Kökçü - Rıdvan Yılmaz

"BİRKAÇ TANE DAHA FARKLI GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"

Farklı skorla galip geldikleri için mutlu olduğunu belirten Yılmaz, "Önümüzde derbi olmasıyla alakalı bir durum değil bu. Hafta sonu başka bir takımla da oynasak bu bizi çok fazla motive eder diye düşünüyorum. Zaten geçen haftalarda da söylemiştim; bunun üzerine çok çalışıyoruz ve bunun da geleceğini söylemiştim. Bugün oldu. İnşallah sezon içerisinde birkaç tane daha böyle farklı galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"DERBİDE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçın hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Açıkçası çok bir şey düşünmüyorum. Her zamanki gibi maça konsantre olup elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak istiyoruz. Zaten yarından itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz" cümlelerine yer verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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