Anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz'ın kulağındaki çizgi, dijital platformlarda tartışmalara yol açtı. "Frank işareti" olarak adlandırılan bu çizginin kalp-damar sağlığıyla ilişkili olduğu öne sürüldü. Sosyal medya paylaşımlarında, Frank çizgisine sahip kişilerin kalp sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayabileceği iddia edildi. Peki, kulak memesindeki frank çizgisi nedir, kalp krizi belirtisi mi?

Cem Yılmaz’ın kalp krizi geçirmesinin ardından kulak memesindeki frank çizgisi detayı haber oldu. O haberlerde, kulak memesindeki çizgi detayının altı çizildi. Frank çizgisi ile erken yaşlanma ve dermis ve damar fibrillerinin kaybı arasında bir bağlantı olduğu da öne sürülmüştür. Bazı çalışmalar, iki kulak memesinde oluşan kırışıklık ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiye odaklanmıştır.

Kulak memesindeki frank çizgisi nedir, kalp krizi belirtisi mi?

FRANK ÇİZGİSİ NEDİR?

Tipik bir kulak memesinden farklı olarak bazı kişilerin kulak memesinde çapraz şekilde uzanan kırışıklık benzeri bir çizgi veya derin bir kıvrım bulunur. İşaret, Sanders T. Frank'tan adını almaktadır.Çapraz kulak memesi çizgisi (DELC), Dr. Sander T. Frank'ın adını taşıyan Frank belirtisi olarak da bilinir.

Bu kulak çizgisine sahip olduğu bilinen kişiler arasında Steven Spielberg ve George W. Bush da bulunmaktadır. Ayrıca Roma İmparatoru Hadrianus'un dünyanın farklı yerlerindeki heykellerinde kulak memesi çizgilerinin bulunduğu görülmektedir.

FRANK ÇİZGİSİ KALP KRİZİ BELİRTİSİ Mİ?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız ile konuştu.

Yıldız, Frank çizgisinin kulak memesindeki elastik ve kolajen dokunun zayıflaması sonucu oluşan derin bir çizgi olduğunu belirtti. Bu çizginin, damarlardaki aterosklerozla (damar sertliği) ilişkili olabileceğinin düşünüldüğünü ifade eden Yıldız, bu nedenle Frank çizgisi ile kalp ve damar hastalıkları arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunun gündeme geldiğini söyledi.

Yıldız, yapılan gözlemsel çalışmalar ve meta-analizlerin Frank çizgisi ile kalp ve damar hastalıkları arasında kesin bir ilişki ortaya koymadığını vurguladı.

Frank çizgisinin; hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı ve aile öyküsü gibi bilinen kalp-damar hastalığı risk faktörlerinin yerine geçemeyeceğini belirten Yıldız, 40 yaş üzerindeki ve bu risk faktörlerine sahip kişilerin düzenli kalp kontrollerini yaptırmalarını ve sağlıklı hayat tarzı değişikliklerini benimsemelerini önerdi.

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