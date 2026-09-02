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Sağlık

37 kiloya kadar düşmüştü: “Ölümü bekliyordum” diyordu, 10 ayda bambaşka biri oldu

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37 kiloya kadar düşmüştü: “Ölümü bekliyordum” diyordu, 10 ayda bambaşka biri oldu

Antalya’da ileri derecede karaciğer yetmezliği nedeniyle 37 kiloya kadar düşen ve yürümekte dahi güçlük çeken 42 yaşındaki 5 çocuk babası Yaşar Aksoy, eşinden alınan karaciğer dokusuyla gerçekleştirilen naklin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Nakilden sonra 71 kiloya ulaşan Aksoy, yeniden yürümeye ve günlük işlerini kendi başına yapmaya başladı.

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Konya'da yaşayan 5 çocuk babası Aksoy'a yaklaşık 7 yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığının ilerlemesiyle karnında yoğun sıvı birikmeye başlayan Aksoy, aynı zamanda ciddi kas kaybı yaşadı.

Bir süre sonra yürümekte dahi güçlük çeken Aksoy, başvurduğu sağlık merkezlerinde ameliyat için riskli bulununca Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde eşi Selma Aksoy'un karaciğer dokusunun uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine Aksoy'a eşinden karaciğer dokusu nakli yapıldı.

Yaklaşık 2,5 ay hastanede tedavi gören Aksoy, nakilden sonraki 10 aylık süreçte hızla toparlandı. 37 kiloya kadar düşen hasta, 71 kiloya ulaşarak yeniden yürümeye ve günlük işlerini kendi başına yapmaya başladı.

Aksoy, kendisini yeniden hayata bağlayan doktorlarını ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek teşekkür etti.

37 kiloya kadar düşmüştü: “Ölümü bekliyordum” diyordu, 10 ayda bambaşka biri oldu
Başlık Resmi37 kiloya kadar düşmüştü: “Ölümü bekliyordum” diyordu, 10 ayda bambaşka biri oldu

"ÖLÜMÜ BEKLİYORDUM"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Yaşar Aksoy, hastalığının son döneminde yürüyemez hale geldiğini, karnında biriken yaklaşık 10 kilogram sıvının belirli aralıklarla alındığını söyledi.

Hastalığının son aşamasında hayatından umudunu kestiğini belirten Aksoy, "Açıkçası ben ölümü bekliyordum. 'Ya bugün ya yarın öleceğim' diyordum. Allah razı olsun hocalarımdan, müdahale ettiler, beni iyileştirdiler." dedi.
Eşinin karaciğerinden parça vererek kendisine hayat verdiğini ifade eden Aksoy, nakilden sonra yaşamının tamamen değiştiğini dile getirdi.

37 kiloya kadar düşmüştü: “Ölümü bekliyordum” diyordu, 10 ayda bambaşka biri oldu
Başlık Resmi37 kiloya kadar düşmüştü: “Ölümü bekliyordum” diyordu, 10 ayda bambaşka biri oldu

“ELHAMDÜLİLLAH İYİLEŞTİM”

Aksoy, şunları kaydetti:

"Eşim karaciğerini verdi. Elhamdülillah iyileştim. Nakilden sonra 2,5 ay burada bize emek verdiler. Allah razı olsun kendilerinden. Şu an çok rahatım. Ne uyumada ne yürümede hiçbir sıkıntım kalmadı. 10 ayda bambaşka bir ben oldum. Nakilden önce buraya bir elimde baston, diğer elimden eşim tutarak çok zor gelmiştim. Yürüyemez, yemek yiyemezdim. Artık yürüyorum, istediğimi yapıyorum."

"İYİ Kİ KARACİĞERİMİ VERMİŞİM"

Aksoy'un karaciğerinden bir parça vererek eşinin yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayan Selma Aksoy da naklin ardından ailece büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Organ bağışı çağrısı yapan Aksoy, "Herkesin sevdiğine, yakınına organ bağışında bulunmasını isterim. Organ bağışı gerçekten çok önemli. Biz bizzat yaşadık, şahit olduk. İyi ki karaciğerimi vermişim, şimdi çok daha mutluyuz." diye konuştu.

Eşinin hastalık sürecinde gözlerinin önünde eridiğini anlatan Aksoy, ameliyatla birlikte hayatlarının yeniden değiştiğini dile getirdi.

37 kiloya kadar düşmüştü: “Ölümü bekliyordum” diyordu, 10 ayda bambaşka biri oldu
Başlık Resmi37 kiloya kadar düşmüştü: “Ölümü bekliyordum” diyordu, 10 ayda bambaşka biri oldu

KARACİĞER ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞINDA DİĞER ORGANLAR DA TOPARLANIYOR

Operasyonu gerçekleştiren Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı da Aksoy'un merkeze başvurduğunda karnından yaklaşık 10 kilogram sıvı aldıklarını söyledi.

Hastanın nakilden sonraki 10 aylık süreçte yaşamının tamamen değiştiğini belirten Aydınlı, Aksoy'un 71 kiloya ulaştığını ve kas kaybının büyük ölçüde telafi edildiğini ifade etti.

Aydınlı, karaciğerin vücudun işleyişindeki önemine dikkati çekerek, "Aslında karaciğerin nasıl bir organ olduğunun en güzel örneği. Karaciğer çalışmaya başladığında böbrekler çalışıyor, kalp ona göre çalışıyor, beyin fonksiyonları ona göre oluyor. Çünkü birçok şeyin üretimini karaciğer yapıyor." dedi.

Aksoy'un nakil öncesinde ciddi kas kaybı yaşadığını aktaran Aydınlı, "Nakilden sonra kasları geri gelmeye başladı. Buraya geldiğinde elinde baston, ölmek üzere olan bir hastaydı." ifadelerini kullandı.

Hastanın bekleyecek zamanının bulunmadığını ve naklin risk alınarak gerçekleştirildiğini belirten Aydınlı, organ naklinin yalnızca hastaya değil, ailesine de yeni bir hayat sunduğunu vurguladı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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