Yeni dönem kira artış oranı için geri sayım devam ediyor. Eylül 2026 kira artış oranı için ev sahipleri ve kiracıların gözü Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi. TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyonuyla birlikte, eylül ayında Türkiye'de ev sahiplerinin uygulayabileceği kira artış oranı da belli olacak. Peki, 2026 eylül kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Eylül ayı kira artış oranı 2026 yılı itibarıyla hem kiracılar hem de ev sahipleri için en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak belirleniyor. Bu oran, konut ve iş yeri kiralarında yapılabilecek azami kira artış sınırını ortaya koyuyor.

Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.

AYLARA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI

Eylül 2025: Yüzde 39,62

Ekim 2025: Yüzde 38,36

Kasım 2025: Yüzde 37,15

Aralık 2025: Yüzde 35,91

Ocak 2026: Yüzde 34,88

Şubat 2026: Yüzde 33,98

Mart 2026: Yüzde 33,39

Nisan 2026: 32,82

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