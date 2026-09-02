ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Bilge Balaban'ın finalde aldığı karar geceye damga vurdu. Son etapta 2 kırmızı ve 2 mavi kutu kalırken genç yarışmacı riske girmeyerek bankanın 1,5 milyon TL'lik teklifini kabul etti. Ancak yarışmanın sonunda kendi kutusundan 5 milyon TL çıktığını gören Bilge Balaban, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 1 Eylül akşamı ekrana gelen yeni bölümünde günün yarışmacısı Bilge Balaban oldu. Yarışma boyunca sergilediği stratejik hamleler ve şansıyla dikkat çeken Bilge, gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Bilge Balaban, yarışmanın başında ailesinin kendisi için taşıdığı öneme değindi. Stüdyoda eşi, kayınvalidesi ve ağabeyiyle karşılaşan genç yarışmacı, bu anlarda duygusal anlar yaşadı.

1,5 milyon TL'yi kabul etti, kendi kutusundan çıkanla yıkıldı! “Allah böyle istedi”

PAPAĞANLARINI SAHİPLENDİRMEK İSTERKEN EŞİYLE TANIŞTI

Bilge Balaban, eşi Mustafa ile tanışma hikayesini de izleyicilerle paylaştı. Evinde Sultan papağanı beslediğini anlatan Bilge, annesinin kuş tüylerinden rahatsız olması nedeniyle papağanlarını sahiplendirmek istediğini söyledi.

Papağanlarını sosyal medya hesabı üzerinden güvenilir bir kişiye vermek isteyen Bilge, bu süreçte Mustafa ile tanıştığını belirtti. İkilinin sosyal medya üzerinden başlayan tanışıklığı, zamanla arkadaşlığa ve ardından evliliğe dönüştü.

Mustafa'nın nikah günü söylediği "Papağanları alamadım ama seni aldım" sözleri ise stüdyoda gülümseten anların yaşanmasına neden oldu.

1,5 milyon TL'yi kabul etti, kendi kutusundan çıkanla yıkıldı! “Allah böyle istedi”

YARIŞMASINDA HEYECAN DORUĞA ÇIKTI

Bilge Balaban, yarışmanın ilk bölümünden itibaren stratejik hamleleriyle dikkat çekti. Para ağacında 50 TL, 750 bin TL, 1 milyon TL ve 3 milyon TL'lik kutuları açan yarışmacıya, oyun ilerledikçe bankadan farklı miktarlarda teklifler geldi.

Bankanın Bilge Balaban'a sunduğu teklifler sırasıyla 40 bin TL, 105 bin TL, 195 bin TL, 370 bin TL ve 730 bin TL oldu.

Yarışmanın final etabında ise Balaban için kritik dakikalar yaşandı. Laura'nın 100 TL'lik kutuyu açmasının ardından para ağacında iki adet 5 milyon TL ile 10 TL kaldı.

1,5 milyon TL'yi kabul etti, kendi kutusundan çıkanla yıkıldı! “Allah böyle istedi”

1,5 MİLYONLUK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Son aşamaya gelindiğinde bankanın teklifi 1,5 milyon TL'ye yükseldi. Para ağacında iki mavi ve iki kırmızı kutunun kalmasının ardından Bilge Balaban, riske girmemeyi tercih ederek bankanın 1,5 milyon TL'lik teklifini kabul etti.

Yarışmacının bu kararının ardından oyunda kalan kutular birer birer açılmaya devam etti.

Balaban, Fatih'in kutusunun açılmasını istedi. Kutudan 5 TL çıkmasının ardından yarışmada iki adet 5 milyon TL'lik kutunun son aşamaya kadar korunmuş olması dikkat çekti.

1,5 milyon TL'yi kabul etti, kendi kutusundan çıkanla yıkıldı! “Allah böyle istedi”

KENDİ KUTUSUNDAN 5 MİLYON TL ÇIKTI

Bilge Balaban yarışmaya devam etmeyi tercih etseydi, kendi kutusundan çıkan 5 milyon TL'yi kazanarak yarışmadan ayrılacaktı. Ancak genç yarışmacı, son aşamada bankanın 1,5 milyon TL'lik teklifini kabul ederek oyunu sonlandırdı.

1,5 milyon TL'yi kabul etti, kendi kutusundan çıkanla yıkıldı! “Allah böyle istedi”

"NASİPTEN ÖTE YOL YOK"

Kendi kutusundan 5 milyon TL çıktığının ortaya çıkmasının ardından yaşadığı şaşkınlığı ve duygularını paylaşan Bilge Balaban, "Nasipten öte yol yok. Allah böyle istedi ve oldu" ifadelerini kullandı.

1,5 milyon TL'yi kabul etti, kendi kutusundan çıkanla yıkıldı! “Allah böyle istedi”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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