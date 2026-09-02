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AÖF kayıt yenileme takvimi! Yeni dönem AÖF kayıt yenileme ne zaman?

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AÖF kayıt yenileme takvimi! Yeni dönem AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Fotoğraf Başlığı AÖF kayıt yenileme takvimi! Yeni dönem AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026-2027 akademik yılı kayıt ve kayıt yenileme takvimi yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde gündeme gelmişti. Yayımlanan duyuruyla birlikte yeni dönem AÖF kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kayıt takvimi ilan edildi. Açıköğretim programlarında öğrenimini sürdüren öğrenciler ile yeni kayıt yaptırmayı planlayan adayların beklediği tarihler üniversitenin resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Takvimin açıklanmasıyla birlikte güz dönemi kayıt yenileme, ders seçimi ve yeni kayıt süreçlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği de belli oldu. Peki, 2026-2027 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF yeni kayıt tarihleri hangi günler?

AÖF kayıt yenileme takvimi! Yeni dönem AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Başlık ResmiAÖF kayıt yenileme takvimi! Yeni dönem AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

AÖF'te 2026-2027 Güz Dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi (ekle-sil) işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Öğrenciler ders seçimlerini ve kayıt yenileme harç ödemelerini 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar tamamlayabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemi ders seçimi (ekle/sil) ve ardından kayıt yenileme ücretinin ödenmesi olmak üzere iki temel aşamadan oluşur. Kayıt yenileyecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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