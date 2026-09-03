2026 İBB burs başvurusu ne zaman, şartları neler?

İBB burs başvuru tarihleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin gündeminde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Genç Üniversiteli programı kapsamında sağlanan eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, İBB burs başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

Üniversitelerin yeni dönem hazırlıkları sürerken 2026-2027 İBB burs başvurusu için takvim araştırmaları da hız kazandı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik Genç Üniversiteli eğitim desteğinde başvuru süreci, gerekli belgeler ve değerlendirme şartları yakından takip ediliyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İBB Genç Üniversiteli Sosyal Desteği 2026-2027 dönemi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvurular açıldığında işlemlerin Genç Üniversiteli internet sitesi ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği bilgiler esas alınırken, gerekli belgelerin eksiksiz ve güncel şekilde sisteme yüklenmesi gerekiyor.

2026 İBB burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

İBB DESTEK BURSU BAŞVURU TARİHLERİ

Destekten yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, normal öğrenim süresi içinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak şartları aranıyor.

Devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile vakıf veya özel üniversitelerde yüzde 100 burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabiliyor. Ara ve son sınıflarda ise yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 veya 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekiyor.

Açık öğretimde veya yurt dışında okuyan öğrenciler ile ücretli değişim programında bulunanlar destekten yararlanamıyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinde 30, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde ise 40 yaş sınırı bulunuyor. Başvurularda öğrenci belgesi, transkript, bursluluk belgesi ve gelir durumunu gösteren evraklar istenirken; engellilik, şehit veya gazi yakını olma gibi durumlarda ek belgeler talep edilebiliyor.

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