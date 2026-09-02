Darüşşafaka'nın 100 üniversite öğrencisine vereceği burs için başvurular başladı. EFE Yükseköğrenim Bursu kapsamında gerekli koşulları taşıyan öğrenciler eğitim hayatları boyunca desteklenecek. Peki, Darüşşafaka EFE Burs başvurusu nasıl yapılır? EFE Burs başvurusu şartları neler?

Darüşşafaka Cemiyetinin, anne veya baba kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı ve akademik başarısı yüksek üniversite öğrencilerine sağladığı Eğitimde Fırsat Eşitliği (EFE) Yükseköğrenim Bursu için başvurular başladı.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Darüşşafaka Cemiyeti, 2014 yılında hayata geçirilen "EFE Yükseköğrenim Bursu" ile annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı, başarılı üniversite öğrencilerinin yanında olmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar 400'e yakın öğrencinin eğitim yolculuğuna katkı sağlayan burs programı kapsamında, 2026-2027 akademik yılında gerekli koşulları taşıyan 100 üniversite öğrencisine daha burs desteği verilecek.

DARÜŞŞAFAKA EFE BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ

2 Eylül'de başlayan burs programının başvuruları, 14 Eylül'de sona erecek. Adaylar, "www.darussafaka.org" adresi üzerinden ayrıntılı bilgi edinebiliyor.

Burs, ekim ila haziran ayları arasında dokuz ay boyunca verilecek ve bursiyerin eğitimi süresince devam edecek.

Darüşşafaka Cemiyeti, burs ile mezunu olmayan üniversite öğrencilerini desteklerken, aynı zamanda mezunu olan tüm öğrencilerine de yükseköğrenim bursu veriyor.

Darüşşafaka’dan 100 üniversite öğrencisine burs! Darüşşafaka EFE Burs başvurusu nasıl yapılır?

DARÜŞŞAFAKA EFE BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI

EFE Yükseköğrenim Bursu'nun başvuru koşulları şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Anne ve/veya baba kaybı yaşamış olmak. Ekonomik durumu itibarıyla eğitimine devam etmek için gereken maddi (barınma, ulaşım, yemek, harçlık) koşulları karşılayamamak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başarı sıralamasına göre yerleştiği puan türünde ilk 100 binde olmak. Vakıf üniversitelerine, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre yüzde 100 burslu kabul edilen ÖSYM başarı sıralamasına göre yerleştiği puan türünde ilk 100 binde olmak. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde en az 4 yıllık eğitim veren bir üniversiteye giriş hakkı kazanmak. Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için başarılı olarak geçmek. Başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek. Eğer varsa diğer kurumlardan aldığı bursu, başvuru formunda belirtmek."

Haberle İlgili Daha Fazlası