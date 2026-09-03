Türkiye'ye sokulmak istenen 708 gram kaçak altın komşuya kaldı!

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan Lesovo Gümrüğünde, Türkiye'ye girmeye çalışan İngiltere plakalı bir otomobilde yapılan aramada 708 gram kaçak altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların değerinin yaklaşık 2 milyon 800 bin TL olduğu öğrenildi.

İngiltere'den yola çıkan ve Türkiye üzerinden Kıbrıs'a gitmek üzere Lesovo Sınır Kapısı'na gelen römorklu otomobil, gümrük kontrol noktasına giriş yaptı. Sürücü ve yolcular, beraberlerinde beyan edecek herhangi bir eşya bulunmadığını bildirdi.

ÜZERİNDEN MÜCEVHER PAKETLERİ ÇIKTI

Sınır polisi ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen detaylı kontrolde, yolculardan Romanya vatandaşı bir kişinin üzerinde ve çantasında sarı metalden yapılmış mücevher paketleri bulundu.

Türkiyeye sokulmak istenen 708 gram kaçak altın komşuya kaldı!

708 GRAM ALTIN BULUNDU

Gümrük görevlilerinin talebi üzerine uzman tarafından yapılan incelemede, mücevherlerin altından yapıldığı ve toplam ağırlığının 708 gram olduğu belirlendi. Ele geçirilen altınların değerinin ise 50 bin 140 euro (Yaklaşık 2 milyon 800 bin TL) olduğu tespit edildi.

Kaçak altın eşyalara el konulurken, Romanya vatandaşı hakkında gümrük kanununa göre idari ihlal bildirimi düzenlendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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