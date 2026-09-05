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Spor

Derbide şok sakatlık: Golü attı, ikinci yarıya çıkamadı

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Derbide şok sakatlık: Golü attı, ikinci yarıya çıkamadı

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanarak devam edemedi.

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta şok bir sakatlık yaşandı.

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İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Kadıköy'deki mücadeleye ilk 11'de başlayan ve iyi oyununu bir de golle süsleyen Rıdvan Yılmaz sakatlandı. Müsabakanın ikinci yarısına çıkamayan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş
Başlık ResmiFenerbahçe - Beşiktaş

BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 38. dakikasında Leandro Trossard'ın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Rıdvan Yılmaz, kale sahası dışından sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skora eşitliği getirdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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