Derbide şok sakatlık: Golü attı, ikinci yarıya çıkamadı
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanarak devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta şok bir sakatlık yaşandı.
Fenerbahçe - Beşiktaş U19 derbisinde 2 gollü galibiyet
İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI
Kadıköy'deki mücadeleye ilk 11'de başlayan ve iyi oyununu bir de golle süsleyen Rıdvan Yılmaz sakatlandı. Müsabakanın ikinci yarısına çıkamayan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara oyuna dahil oldu.
BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI
Mücadelenin 38. dakikasında Leandro Trossard'ın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Rıdvan Yılmaz, kale sahası dışından sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skora eşitliği getirdi.