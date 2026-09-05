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Spor

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi belli oldu

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Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi belli oldu

İtalya, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya’yı 3-1 mağlup ederek finalde A Milli Voleybol Takımımızın rakibi oldu.

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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye ile İtalya, yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki finalde karşı karşıya gelecek.

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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Vanya Parvanova (Bulgaristan)

Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)

İtalya: Orro, Antropova, Danesi, Egonu, Sylla, Fahr (Fersino, Cambi, Spirito, Adigwe, Giovannini)

Setler: 19-25, 19-25, 25-21, 16-25

Süre: 98 dakika (24, 25, 26, 23)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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