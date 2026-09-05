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Meloni İtalya'da tarihe geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına böyle cevap verdi: İş birliği vurgusu dikkat çekti

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Meloni İtalya'da tarihe geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına böyle cevap verdi: İş birliği vurgusu dikkat çekti

İtalya'da 1946'dan bu yana en uzun süre görev yapan başbakan olan Giorgia Meloni, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi. Meloni, Roma ile Ankara arasındaki ilişkilerin son yıllarda güçlendiğini belirterek işbirliğinin yeni adımlarla sürdürülmesi mesajını verdi.

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İtalya'da 2022'den bu yana başbakanlık görevini sürdüren Giorgia Meloni, ülke tarihinin en uzun süre görev yapan hükümetinin lideri olarak tarihe geçti.

Meloni, bu dönüm noktası nedeniyle kendisini tebrik eden ​​​​​​​dünya liderlerinden gelen tebrik mesajlarına tek tek cevap verdi.

Başbakan Meloni, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan için ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda​​​​​​​, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli dönüm noktası dolayısıyla gönderdiğiniz mesajı ve tebriklerinizi almaktan memnuniyet duydum" ifadesini kullandı.

Meloni İtalya'da tarihe geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına böyle cevap verdi: İş birliği vurgusu dikkat çekti
Başlık ResmiMeloni İtalya'da tarihe geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına böyle cevap verdi: İş birliği vurgusu dikkat çekti

'YENİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI' VURGUSU

Meloni, mesajında şunları kaydetti:

"İtalya ve Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır, bu da uluslarımız arasında diyaloğu ve işbirliğini geliştirmeye devam etmeyi önemli kılmaktadır. Son yıllarda Roma ile Ankara arasındaki ilişkileri güçlendirdik, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren dosyalar ve Akdeniz, güvenlik ve bölgesel istikrarı ilgilendiren başlıca sınamalar üzerinde çalıştık. Bu sürecin somut adımlarla devam edebileceğine ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda yeni işbirliği fırsatları oluşturabileceğine eminim"

Meloni İtalya'da tarihe geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına böyle cevap verdi: İş birliği vurgusu dikkat çekti
Başlık ResmiMeloni İtalya'da tarihe geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına böyle cevap verdi: İş birliği vurgusu dikkat çekti
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Meloni İtalya tarihine geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM

Meloni İtalya tarihine geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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