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13 can kaybı, 15 kayıp… İşte Girne'deki gemi faciasında son durum

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13 can kaybı, 15 kayıp… İşte Girne'deki gemi faciasında son durum
Fotoğraf Başlığı 13 can kaybı, 15 kayıp… İşte Girnedeki gemi faciasında son durum

Girne açıklarında yaşanan deniz kazasının ardından hastanelere yatırılan 132 kazazededen 131'i taburcu edildi. Son durum hakkında bilgi veren KKTC Başbakanı Üstel, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yaralı ve kazazedelerin tedavi süreçlerine ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'den açıklama geldi.

Üstel, kazanın meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren sağlık ekiplerinin harekete geçtiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 21 ambulans ve 63 personelin süratle limana sevk edildiğini, 25 doktor ile 30 hemşirenin olay yerinde ilk müdahalelere başladığını bildirdi. Devlet, üniversite, askeri ve özel hastanelerin eş zamanlı olarak alarma geçirildiğini kaydeden Üstel, sağ kurtarılan 239 kişinin tamamının hastanelere sevk edilerek gerekli muayene ve sağlık kontrollerinden geçirildiğini ifade etti.

13 can kaybı, 15 kayıp… İşte Girnedeki gemi faciasında son durum
Başlık Resmi13 can kaybı, 15 kayıp… İşte Girnedeki gemi faciasında son durum

4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Üstel, kazazedelerden 132’sinin ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanelere yatırıldığını, 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirtti. Süreç boyunca 139 hekim ile yaklaşık 200 hemşire ve sağlık çalışanının görev yaptığını aktaran Üstel, kazazedelerin triyaj, ilk müdahale, sevk ve tedavi süreçlerinin koordineli şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

13 can kaybı, 15 kayıp… İşte Girnedeki gemi faciasında son durum
Başlık Resmi13 can kaybı, 15 kayıp… İşte Girnedeki gemi faciasında son durum

Üstel, 19 psikiyatri uzmanı ve 17 klinik psikologdan oluşan ekiplerin de kazazedelerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin yakınlarına psikolojik destek verdiğini kaydetti. Tedavi süreçlerindeki son durumu da paylaşan Üstel, bugün itibarıyla kamu ve üniversite hastanelerine yatırılan 132 kazazededen 131’inin taburcu edildiğini açıkladı.

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Yalnızca bir kazazedenin yatarak tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini belirten Üstel, yoğun bakımda tedavi gören kazazede kalmadığını bildirdi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 15 KİŞİ KAYIP

Kazadaki son bilançoya ilişkin de bilgi veren Üstel, şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 15 kişiye ulaşılması amacıyla yürütülen arama çalışmalarının ise 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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