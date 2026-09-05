Şanlıurfa’da feci kaza! Minibüs park halindeki tıra çarptı, ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen tıra minibüs çarptı. Hurdaya dönen minibüsteki 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Gaziantep’e giden Sait A.’nın (56) kullandığı minibüs, lastiği patladığı için yolun kenarında bekleyen Beşir D.’nin (45) kullandığı tıra arkadan çarptı.

2 ÖLÜ, 2 DE AĞIR YARALI VAR

Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken içerisinde bulunan Mihriban Aşan (50) ile Bedir Aşan (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan minibüs sürücüsü Sait A. ile Felekmiş A. (18) ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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