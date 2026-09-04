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Meloni İtalya tarihine geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi

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Meloni İtalya tarihine geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinde en uzun süre görevde kalan başbakan unvanını elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meloni'yi tebrik ederken, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın daha da güçleneceğini belirtti.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başbakanlık görevinde geçirdiği süreyle ülke tarihinde yeni bir rekora imza attı. Meloni, İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde etti.

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Meloni'nin tarihi başarısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tebrik mesajı geldi.

Meloni İtalya tarihine geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi
Başlık ResmiMeloni İtalya tarihine geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi

"YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan mesajında, "İtalya Cumhuriyeti’nin ‘en uzun süre görevde kalan başbakanı’ unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni’yi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajının devamında Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilere de dikkat çekti.

Meloni İtalya tarihine geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi
Başlık ResmiMeloni İtalya tarihine geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi

İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA VURGUSU

Meloni ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceğini belirten Erdoğan, "Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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