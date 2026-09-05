İran’da meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazaya karışan akaryakıt tankerinin patlamasıyla her yer toz duman oldu. Gelen ilk bilgiler arasında 10 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı yer aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ülkenin batısındaki Kürdistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Acil Servis Birimi Başkanı Babek Hedayi, Senendec-Hamedan kara yolunda “facia” boyutunda bir trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

AKARYAKIT TANKERİ PATLADI, 10 ÖLÜ VAR

Zincirleme trafik kazasına bir akaryakıt tankerinin de karıştığını ve tankerin kaza sonucu patladığını belirten Hedayi, patlama sonucu 10 kişinin öldüğünü 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

İran'da ortalık savaş alanına döndü! Zincirleme kazada tanker alev topuna döndü: 10 ölü

Acil durum ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü vurgulayan Hedayi, kazaya ilişkin değerlendirmelerin gerekli soruşturmaların tamamlanmasının ardından açıklanacağını dile getirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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