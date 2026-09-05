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Dünya

İran'da ortalık savaş alanına döndü! Zincirleme kazada tanker alev topuna döndü: 10 ölü

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İran'da ortalık savaş alanına döndü! Zincirleme kazada tanker alev topuna döndü: 10 ölü

İran’da meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazaya karışan akaryakıt tankerinin patlamasıyla her yer toz duman oldu. Gelen ilk bilgiler arasında 10 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı yer aldı.

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İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ülkenin batısındaki Kürdistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Acil Servis Birimi Başkanı Babek Hedayi, Senendec-Hamedan kara yolunda “facia” boyutunda bir trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

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AKARYAKIT TANKERİ PATLADI, 10 ÖLÜ VAR

Zincirleme trafik kazasına bir akaryakıt tankerinin de karıştığını ve tankerin kaza sonucu patladığını belirten Hedayi, patlama sonucu 10 kişinin öldüğünü 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

İran'da ortalık savaş alanına döndü! Zincirleme kazada tanker alev topuna döndü: 10 ölü
Başlık Resmiİran'da ortalık savaş alanına döndü! Zincirleme kazada tanker alev topuna döndü: 10 ölü
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Acil durum ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü vurgulayan Hedayi, kazaya ilişkin değerlendirmelerin gerekli soruşturmaların tamamlanmasının ardından açıklanacağını dile getirdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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