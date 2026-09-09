Antalya'da günlerdir etkili olan orman yangınları nedeniyle gözler bölgedeki ulaşım güzergahlarına ve alevlerin kontrol altına alınıp alınmadığına çevrildi. Vatandaşlar ise ''Antalya-Isparta yolu kapalı mı, Antalya'daki yangın söndürüldü mü?'' sorusunu gündeme taşıdı. Aksu ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle çevre bölgelere yayılan yangın sırasında alevlerin Antalya-Isparta kara yoluna kadar ulaşması üzerine yol güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahalesi devam ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının yanı sıra Kumluca'da başlayan yangınla ilgili de çalışmalar sürüyor. Yetkililerin açıklamalarında Aksu'daki yangının tamamen sona ermediği, ancak yerleşim alanlarına yönelik tehdidin önemli ölçüde azaltıldığı belirtildi. Kumluca'daki yangının da şiddetinin düşürüldüğü ve yerleşim yerleri açısından mevcut durumda tehdit oluşturmadığı aktarıldı. Peki, Antalya-Isparta yolu kapalı mı, Antalya'daki yangın söndürüldü mü?

ANTALYA-ISPARTA YOLU KAPALI MI?

Antalya-Isparta kara yolu, Aksu ilçesinde etkili olan orman yangını nedeniyle tedbir amacıyla çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Yangının rüzgarın yön değiştirmesiyle yeniden güçlenmesinin ardından alevler Antalya-Isparta yoluna kadar ilerledi. Bölgede görev yapan ekiplerin de alevlerin arasında kalma tehlikesi yaşadığı bildirildi.

Antalya-Isparta yolu kapalı mı, Antalyadaki yangın söndürüldü mü?

Yangının ulaşım güzergahı ve çevresindeki alanlar açısından oluşturduğu risk sebebi ile Antalya-Isparta yolunun kapatıldığı aktarıldı. Alevlerin yolun diğer tarafına geçmesini engellemek ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla ekiplerin çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Antalya'da çıkan orman yangınında motokuryeler sahada alevlerle mücadele eden söndürme ekiplerine yardım için seferber oldu.

Antalya-Isparta yolu kapalı mı, Antalyadaki yangın söndürüldü mü?

ANTALYA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Antalya Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman, Hatipler, Kızıllı ve Çamlıca çevresine kadar yayıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar devam ederken, alevlerin yerleşim alanlarına yönelik oluşturduğu riskin büyük ölçüde azaltıldığı bildirildi.

Antalya-Isparta yolu kapalı mı, Antalyadaki yangın söndürüldü mü?

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in açıklamalarına göre yangının bazı noktalarda oluşturduğu tehdit nedeniyle mahallelerde dönemsel olarak tahliyeler gerçekleştirildi. Tehlikenin azaldığı bölgelerde ise vatandaşların evlerine dönmesine izin verildi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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