ABD siyasetinde tarihi bir kırılma yaşandı. En kritik salıncak eyaletlerden Michigan’daki Demokrat Parti Senato ön seçimini, İsrail yanlısı lobilerin ve parti müesses nizamının 65 milyon doları aşan rekor harcamalarına rağmen Mısır kökenli Müslüman siyasetçi ve halk sağlığı uzmanı Dr. Abdul El-Sayed kazandı. Kasım ayındaki genel seçimde Cumhuriyetçi rakibini mağlup etmesi halinde El-Sayed, ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü olarak Kongre’ye girecek.

Demokrat Parti’nin Michigan eyaletindeki kritik Senato ön seçiminde sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı.

Oyların yüzde 49’unu alan ilerici kanadın adayı 39 yaşındaki Dr. Abdul El-Sayed, oyların yüzde 47’sinde kalan merkez sağ/kurumsal kanadın adayı Kongre Üyesi Haley Stevens’ı mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

Ön seçim, ABD tarihinin en pahalı siyasi mücadelelerinden birine sahne oldu. Aralarında Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) bağlantılı Birleşik Demokrasi Projesi’nin (UDP) de bulunduğu dış gruplar, El-Sayed’i engellemek ve İsrail’in kayıtsız şartsız destekçisi Stevens’ı öne çıkarmak için 60 ila 65 milyon dolar arasında rekor bütçe harcadı. AIPAC tek başına Stevens için 46 milyon doları sahaya sürerek reklam harcamalarında 12’ye 1’lik ezici bir üstünlük kurdu. Ancak kurumsal PAC bağışlarını reddedip taban örgütlenmesiyle 15 milyon dolar toplayan El-Sayed, "60 milyon dolarlık desteğe ihtiyaç duyuyorsanız kendi şartlarınızla seçilemezsiniz" diyerek mali hegemonyayı sandıkta yıktı.

Milyon dolarlık lobi desteğini tek başına devirdi: Demokrat Parti'de ön seçimi kazanan Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir!

PARTİ İÇİ SAVAŞ

Yarış, Demokrat Parti’nin ideolojik ve dış politika eksenindeki derin bölünmesini de ifşa etmiş oldu. Stevens Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve parti eliti tarafından desteklenirken, El-Sayed’in arkasında bağımsız Senatör Bernie Sanders, Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) ve ilerici taban kenetlendi.

Eski Detroit Sağlık Direktörü ve Rhodes bursiyeri bir tabip olan El-Sayed, kampanyasını "Para siyasetten çıksın, para cebinize girsin, Herkese Sağlık Sigortası (Medicare for All)" mottosu üzerine kurdu.

Gazze’deki insanlık dramını açıkça soykırım olarak nitelendiren ve İsrail’e ABD askeri yardımının kesilmesini savunan El-Sayed, ABD’nin en yoğun Arap ve Müslüman nüfus barındıran eyaletinde ilkeli duruşuyla güçlü bir oy potansiyeline ulaştı.

Rakiplerinin kendisini "radikal" ve İslamofobik söylemlerle "terör sempatizanı" olarak hedef almasına rağmen El-Sayed, hem Dearborn’daki Müslüman seçmenden hem üniversite gençliğinden hem de "Abdul için Yahudiler" (Jews for Abdul) gibi ilerici Yahudi gruplarından devasa destek aldı.

Milyon dolarlık lobi desteğini tek başına devirdi: Demokrat Parti'de ön seçimi kazanan Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir!

KASIM AYINA DİKKAT

Senatör Gary Peters’ın emekli olmasıyla boşalan koltuk için yarışan El-Sayed, Kasım 2026’daki genel seçimde Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi aday ve eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers ile karşı karşıya gelecek.

Cumhuriyetçilerin Senato’da 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde tuttuğu mevcut denklemde, Michigan seçimi Senato’nun kontrolünü belirleyecek en kritik "salıncak eyalet" mücadelesi olarak görülüyor. El-Sayed’in elde ettiği bu ön seçim zaferi, İsrail politikasındaki revizyon talebinin ve ekonomik popülizmin New York gibi güvenli "mavi" kentlerin ötesine geçerek sanayi kalbi Orta Batı’da da seçim kazanabileceğini kanıtladı. Kasım ayında sandıktan galip çıkması halinde Dr. Abdul El-Sayed, ABD Senatosu tarihine giren ilk Müslüman üye olarak imza atacak.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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